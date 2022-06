Regionali, Musumeci: “Tra poco toglierò disturbo, ci sarà mio successore”

Nel corso dell'inaugurazione di una mostra a Catania, l'attuale Presidente della Regione Musumeci ha rilasciato delle dichiarazioni importanti in merito alla propria ricandidatura.

Si è tenuta ieri, lunedì 20 giugno, l’inaugurazione della mostra “Agata, Dall’icona cristiana al mito contemporaneo. I tesori dei musei regionali a Palazzo dell’Università” a Catania. Presente anche il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Alcune dichiarazioni lascerebbero trapelare l’intenzione dell’attuale Governatore di non ricandidarsi alle elezioni regionali del prossimo autunno.

Intervenendo all’evento, Musumeci ha sottolineato come la Regione Siciliana abbia realizzato molti interventi anche nel settore della cultura. Per quelli che non sono finiti “ci sarà il mio successore” perché “io toglierò il disturbo”: è quanto dichiarato dal Presidente.

Le parole forti usate nel corso dell’intervento iniziale non sono state commentate in seguito con i giornalisti presenti: tuttavia Musumeci, dichiarando di non aver nulla da aggiungere al momento, ha anticipato all’ANSA che presto incontrerà la stampa.

Lo stesso Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè aveva ribadito il suo no a un secondo Governo di Musumeci.