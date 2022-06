Meteo Sicilia, ondata di caldo e allerta incendi: l’avviso della Protezione Civile

Meteo Sicilia, ondata di caldo e rischio incendi per la giornata di domani nell'isola: il risultato del bollettino del Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

Meteo Sicilia: ondata di caldo prevista in alcune aree dell’Isola. È questo il risultato dell’ultimo bollettino rilasciato dalla Protezione Civile Siciliana nelle scorse ore. Secondo quanto riportato nel documento rilasciato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Sicilia, la giornata di domani prevederà due avvenimenti per i quali sarà necessario che i cittadini prestino attenzione.

Infatti, è prevista un’allerta arancione per rischio incendi in tutta la Sicilia. Questo stato corrisponde al livello di preallerta, immediatamente precedente a quello di allerta rossa. Le zone particolarmente interessate da questo rischio sarebbero le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa e Siracusa, le quali presentano un livello medio di pericolosità. Resta invece di pericolosità bassa l’allerta incendi per le province di Messina e Trapani.

Inoltre, sono previste per domani delle ondate di calore di diverso livello in alcune zone dell’Isola. Infatti, le alte temperature che hanno iniziato a colpire la Sicilia da oggi e continueranno nei prossimi giorni, porteranno ondate di calore di livello 1 a Catania e Messina, mentre a Palermo ne è prevista una di livello 2 per la giornata di domani. Tuttavia, la situazione andrà peggiorando per il giorno successivo, dato che per il 23 giugno è già previsto l’arrivo di un’ondata di calore di livello 2 non solo a Palermo ma anche a Catania, mentre Messina proseguirà con l’allarme di livello 1. Per ulteriori informazioni, si attendono gli aggiornamenti del prossimo bollettino della Protezione Civile.