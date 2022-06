Maturità 2022, ansia e stress prima della prova: il 70% degli studenti non si sente pronto

Secondo uno studio condotto da da Skuola.net il 70% degli studenti non si sente pronto. Il fatto che la maturità tornerà come ai tempi pre-covid sicuramente incide sull'emotività degli studenti.

La maturità 2022 si avvicina e molti studenti dichiarano di essere già in ansia per la prova. Dopo gli anni della pandemia, infatti, si tratta del primo esame di stato che più si avvicina a quelli classici del pre-covid.

La ricerca è stata condotta su un campione di 1.909 ragazze e ragazzi che tra pochi giorni dovranno affrontare l’esame di Stato.

Ansia e stress negli studenti: lo studio

Tanti studenti hanno raccontato di avere stress, ansia, disturbi del sonno, sbalzi d’umore, cattive abitudini alimentari e molto altro. E, in alcuni casi, di dover addirittura ricorrere a farmaci.

È quanto emerge da una ricerca condotta dal portale Skuola.net assieme al team di psicologi e psicoterapeuti dell’Associazione Nazionale Di.Te. (Dipendenze tecnologiche, GAP, cyberbullismo).

Mentre si avvicina la data della Maturità, oltre 1 studente su 2 – il 51% – è certo che il proprio stato fisico subirà altri scossoni, in negativo, nell’immediata vigilia delle prove. Molti di più – il 65%, praticamente 2 su 3 – è convinto che a peggiorare ulteriormente sarà la curva del proprio stato emotivo. Già ora il 71% confessa di avere a che fare con forti sbalzi d’umore dovuti alla preoccupazione per l’esame.

L’ansia sembra essere una compagna da cui è quasi impossibile separarsi, soprattutto quando si entrerà nel vivo degli esami. Oltre 4 studenti su 5 sanno già che ci dovranno fare i conti: per il 34% avrà un ruolo molto forte, per il 46% sarà abbastanza presente. Il 72%, poi, pensa che l’ansia condizionerà il proprio esame (per il 24% “moltissimo”, per il 48% “abbastanza”)

Maturità 2022: le date

Il Ministero dell’Istruzione ha deciso che la prima prova si svolgerà il 22 giugno 2022, mentre il 23 giugno sarà il giorno della seconda prova scritta. Da lunedì successivo cominceranno gli orali.