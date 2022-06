Maturità 2022, come prepararsi: 3 podcast da ascoltare per gli esami

Maturità 2022, come prepararsi? La notte prima degli esami si avvicina e resta ormai poco tempo per studiare: ecco 3 podcast da ascoltare per gli esami di Stato.

Maturità 2022, come prepararsi? Si tratta della domanda che molti maturandi si pongono da diversi mesi, forse anche dall’inizio dell’anno. Tuttavia, gli ultimi giorni sono sempre i più critici e per questo motivo è fondamentale rimanere concentrati nonostante l’ansia per gli esami. Allo stesso tempo, dopo un anno intero sui libri c’è anche chi non riesce più a focalizzarsi sulle parole scritte, pur dovendo ancora ripassare.

Ecco quindi che la tecnologia viene in aiuto dei maturandi con una soluzione smart. Si tratta di podcast che possono essere utili ai maturandi per arrivare culturalmente ma anche psicologicamente preparati agli esami di Stato. E perché no, magari anche meno stanchi e stressati. Ecco quindi 3 podcast che possono essere utili agli studenti per rispondere alla domanda “Maturità 2022: come prepararsi?”.

Maturità 2022, come prepararsi: Maturadio

Il primo podcast che può essere suggerito ai maturandi 2022 non può non essere “Maturadio”. Il motivo è già evidente dal nome, dato che si tratta di un programma dedicato alla maturità e agli studenti che dovranno sostenerla. Inoltre, è uno dei 10 podcast educativi più ascoltati in Italia per il mese di giugno e prevede 250 lezioni di esperti che sono lette da famosi attori e attrici, per rendere il tutto più coinvolgente. Il podcast è gratuito e realizzato in collaborazione con MIUR, Rai Radio 3 e Treccani, oltre all’Associazione Laudes.

Maturità 2022, come prepararsi: “Note prima degli esami”

Un altro podcast di questa tipologia è senza dubbio “Note prima degli esami”, che mira a portare gli studenti maturandi agli esami di Stato senza troppo stress. In questo caso, ad occuparsene è Il Sole 24 Ore, che gioca sul nome del podcast riferendosi all’omonima celebre canzone di Antonello Venditti cantata ogni anno dai maturandi di tutta Italia, e sulla quale sono anche stati realizzati degli iconici film.

Il focus del podcast rimane la maturità, e sarà arricchito da consigli, testimonianze, aneddoti di personaggi famosi e anche temi fondamentali con i quali gli studenti si confronteranno in occasione della maturità 2022.

The Essential

Infine, un ultimo suggerimento per prepararsi e ripassare per la Maturità 2022 con i podcast, è quello di “The Essential”. Si tratta di un programma prodotto da Will Media e la nota giornalista Mia Ceran la quale, come evidente dal nome, riporta ogni giorno le notizie di attualità essenziali da conoscere per ritenersi informato.

Il grande punto a favore di questo podcast è che durata media di ogni puntata è di circa 5 minuti, e questo permetterebbe agli studenti di ascoltare diverse puntate in poco tempo per capire quali sono i temi caldi del momento, soprattutto in vista della prova di italiano. Il podcast si trova su tutte le principali piattaforme audio, quali Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Podtail.