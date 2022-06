Movida nel Catanese, controlli a tappeto: multe per 19mila euro

Ammontano a quasi 19mila euro le sanzioni elevate dai militari durante i controlli effettuati nella scorsa notte.

Sono circa ottanta i giovani identificati dalle Forze dell’Ordine durante diversi controlli a tappeto effettuati la scorsa notte per tenere sotto controllo la movida nel Catanese.

I controlli effettuati

Ammontano a quasi 19mila euro le contestazioni elevate dai militari sul rispetto delle norme del Codice della Strada nelle zone più frequentate Biancavilla, nel Catanese.

I carabinieri hanno dislocato diverse pattuglie in posti di controllo strategicamente mirati, che hanno consentito loro di poter identificare circa 80 persone e sottoporre ad una verifica approfondita una sessantina di veicoli.

Le contestazioni fatte

I diversi avvisi ai soggetti sono scattati per guida sotto l’effetto dell’alcol, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o mancata copertura assicurativa . Inoltre sono stati disposti sequestro e fermo amministrativo per due veicoli, con ritiro dei documenti di guida per i due automobilisti.

Inoltre otto giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di cocaina, crack e marijuana durante i controlli a sorpresa, dunque segnalati alla Prefettura come assuntori.