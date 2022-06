Covid Sicilia, contagi in calo ma ospedalizzazioni in lieve aumento

Il dipartimento Asoe ha diffuso il bollettino settimanale con i dati Covid per quanto riguarda la situazione in Sicilia a proposito di indice di contagio, ospedalizzazioni e vaccinazioni.

Covid Sicilia: secondo i dati riportati dal bollettino settimanale di Asoe dell’assessorato regionale alla Salute, nella settimana tra il 30 maggio e il 5 giugno si è registrato un decremento di nuovi casi, con un un’incidenza pari a 14205 (-8.76%) e un valore cumulativo di 295.85/100.000 abitanti. Inoltre, il tasso di positività dell’Isola è sceso da 15,1% al 13%.

Tuttavia, per quanto riguarda le ospedalizzazioni si registra un lieve aumento: i ricoverati sono stati quattro in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva si sono registrati due pazienti in meno rispetto al giorno prima.

Le province che hanno registrato il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale sono state:

Palermo (329/100.000);

Siracusa (364/100.000).

Invece, le fasce d’età più a rischio sono quelle tra gli 11 e i 13 anni, (417/100.000) e tra i 45 ed i 59 anni (319/100.000). Per quanto riguarda i dati sulla campagna vaccinale riguardo la settimana dal 1 al 7 giugno, i vaccinati tra 5-11 anni con almeno una dose corrispondono al 27,19% del target regionale e sono già 73.632 (pari al 23,38%) i bambini che hanno completato il ciclo primario. Gli over 12 con la prima dose di vaccino sono il 90,11% del target regionale, coloro che hanno completato il ciclo primario sono l’88,83%. Dunque, sono 2.731.843 (pari al 73,79%) i vaccinati che hanno completato il ciclo con la terza dose.