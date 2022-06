Pagamento pensioni luglio, arriva maxi assegno: calendario e novità

Pagamento pensioni luglio 2022: l'assegno in arrivo sarà più consistente del solito. Di seguito il calendario e le novità che il prossimo mese trascinerà con sé.

Pagamento pensioni luglio: tra bonus da 200 euro e quattordicesima, l’assegno in arrivo tra meno di un mese sarà più consistente del solito.

Il 1°luglio 2022, di fatto, ai titolari di pensione con un reddito annuo non superiore ai 35mila euro arriverà un maxi assegno da 200 euro, come previsto dall’ultimo decreto Aiuti. Sostegno, questo, atteso anche dai “prepensionati” e da chi a giugno avrà percepito, ma con gli stessi vincoli, l’indennità di disoccupazione (Naspi e Dis-Coll). Di seguito tutte le informazioni.

Maxi assegno: di cosa si tratta

Il maxi assegno previsto per il pagamento pensioni luglio è un bonus una tantum da 200 euro. In realtà, questo non è soltanto riservato ai pensionati, ma spetta anche a dipendenti e lavoratori autonomi. Si precisa che i 200 euro saranno destinati anche ai possessori di Reddito di Cittadinanza.

Il bonus dovrebbe entrare in un’unica soluzione nel cedolino che arriverà il 1° luglio insieme al rateo della pensione.

La tredicesima, invece, riguarderà soltanto circa 4 milioni di pensionati, gli stessi che presentano un reddito personale annuo inferiore ai 13.659,88 euro. A questi verrà pagata anche la ‘somma aggiuntiva annuale’, la cosiddetta “quattordicesima”.

A chi spetta la quattordicesima?

La quattordicesi, varia, a seconda degli anni di contribuzione maturati, dai 437 a 655 euro per i pensionati con almeno 64 anni d’età e un reddito individuale inferiore a 1,5 volte l’importo della pensione minima (525,38 euro) che su base annua equivale a 10.244,91 euro lordi.

Nel caso di persone sopra i 64 anni e con un reddito individuale compreso tra una volta e mezzo e due volte il “trattamento minimo”, quindi sotto i 13.659,88 euro lordi l’anno, il valore oscilla (anche in rapporto agli anni di versamenti contributivi) tra i 336 e i 504 euro.

Pagamento pensioni luglio: il calendario

A partire dal mese di aprile 2022 è stato decretato lo stop al pagamento anticipato delle pensioni presso le sedi di Poste Italiane, iniziato con l’emergenza pandemia più di due anni fa.

Anche il pagamento pensioni luglio, dunque, avverrà senza anticipo. I pensionati potranno così ritirare i soldi a partire dal primo giorno “bancabile”, cioè venerdì 1° luglio 2022.