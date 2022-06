Sicilia, assegnate 18 bandiere verdi per le spiagge a “misura” di bambino

La Sicilia ha 18 bandiere verdi, quest'ultime indicano le spiagge più adatte ai bambini, in cima però troviamo la Calabria con 19.

Sono 145 le bandiere verdi disseminate su tutte le coste della Penisola, 18 di queste appartengono alla Sicilia, stiamo parlando delle bandiere verdi quest’ultime segnalano se la spiaggia è adatta per i bambini, esse fungono da guida anche per i genitori che sono sempre in cerca di vacanze tranquille e serene da passare con i loro piccoli. Le bandiere verdi vengono scelte da ben 2860 pediatri sia italiani ma anche stranieri, che ormai dal 2008 danno il loro prezioso contributo, l’elenco delle spiagge è stato svelato ad Alba Adriatica.

“Il 2022 è un anno speciale – spiega all’Adnkronos Salute l’ideatore dell’iniziativa, il pediatra Italo Farnetani – perché segna i 15 anni delle Bandiere verdi”. Quest’anno è stata aggiunta solo una nuova bandiera verde in Italia ovvero quella di Marina di Caulonia a Reggio Calabria, in Italia la Sicilia ha ben 18 bandiere verdi, mentre la Calabria ne ha 19, la Sardegna rimane staccata con 16 bandiere verdi.

“Se si considera la percentuale delle bandiere verdi ottenute dalle singole province all’interno di ogni regione – analizza Farnetani – risulta che la provincia di Venezia fa il pieno di vessilli perché è l’unica del Veneto ad averli ottenuti, mentre in Campania il 90% sventolano in provincia di Salerno“.

Ecco di seguito l’elenco delle bandiere verdi in Sicilia: Balestrate (Palermo) 2016; Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola (Trapani) 2010; Catania – Playa 2016; Cefalù (Palermo) 2008; Giardini Naxos (Messina) 2016; Ispica — Santa Maria del Focallo (Ragusa) 2012; Lipari – Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina) 2012; Marsala – Signorino (Trapani) 2015; Mazara del Vallo – Tonnarella (Trapani) 2021; Menfi – Porto Palo di Menfi (Agrigento) 2010; Noto – Vendicari (Siracusa) 2010; Palermo – Mondello 2016; Pozzallo – Pietre Nere – Raganzino (Ragusa) 2015; Ragusa – Marina di Ragusa 2009; Santa Croce Camerina – Casuzze – Punta secca – Caucana (Ragusa) 2010; San Vito Lo Capo (Trapani) 2009; Scicli – Sampieri (Ragusa) 2021; Vittoria – Scoglitti (Ragusa) 2010.