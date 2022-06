Il miglior vino bianco italiano è siciliano: presenti oltre 7.300 vini

Secondo la "Sessione Vini Rossi e Bianchi 2022", pubblicata dal "Concours Mondial de Bruxelles", il miglior vino bianco italiano è siciliano: a vincere, il "Fileno CVA Canicattì Bianco 2021".

Secondo i risultati della “Sessione Vini Rossi e Bianchi 2022”, pubblicati a seguito dell’edizione annuale del “Concours Mondial de Bruxelles”, il miglior vino bianco italiano è proprio quello siculo.

Durante la nota manifestazione enologica internazionale, tenutasi a Rende, in provincia di Cosenza, fra i partecipanti hanno preso parte le produzioni più affermate e anche quelle nuove sul mercato, provenienti da 45 Paesi che hanno proposto ben oltre 7300 tipologie di vino per vincere le “Gran Medaglie d’Oro”.

L’Italia, con un totale di 351 medaglie si è collocata al terzo posto e con i suoi 16 riconoscimenti ha ottenuto la seconda posizione, traguardo di non poco conto se si considera il numero di nazioni partecipanti e che a ricevere una medaglia è meno del 30%.

La valutazione per decretare i vincitori vitivinicoli si basa su un modello ideato dall’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino e dall’Unione Internazionale degli Enologi.

È così che la nostra isola è la prima regione italiana ad essersi giudicata il primo posto in classifica per il miglior vino bianco: l’etichetta fortunata è il “Fileno CVA Canicattì Bianco 2021”, che ha ricevuto la Gran Medaglia d’Oro in qualità di “Revelation White Wine from Italy”.

Un’altra soddisfazione, dunque, per la Trinacria e i suoi prodotti enogastronomici.