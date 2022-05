Meteo Sicilia: ancora forte caldo, ma pioggia in arrivo

Meteo Sicilia: prosegue l'ondata di caldo che si è abbattuta sull'isola. Tuttavia, si avvicina una perturbazione che potrebbe portare piogge e temporali.

Meteo Sicilia: Previsto bel tempo e alte temperature in Sicilia fino a venerdì. Tuttavia, nel weekend le condizioni metereologiche cominceranno a peggiorare e da sabato si potrebbe assistere a piogge sparse e in alcune zone della Sicilia potrebbero abbattersi dei temporali.

Una nuova perturbazione

Temperature ancora roventi fino a venerdì 26 maggio in quasi tutta la Sicilia, ma nel weekend la situazione è destinata a cambiare. Secondo ilmeteo.it, le prossime giornate saranno prevalentemente soleggiate in tutta la Sicilia, con temperature che raggiungeranno al massimo i 33 gradi nella giornata di giovedì 26 maggio in città come Siracusa, Ragusa e Agrigento. Queste condizioni proseguiranno nel corso della giornata di venerdì 27 maggio, durante la quale si assisterà anche ad un lieve calo delle temperature su gran parte dell’isola, ma con cieli prevalentemente sereni e senza rischio di perturbazioni. Tuttavia, nella giornata di sabato è attesa pioggia su quasi tutta la zona occidentale dell’Isola. Infatti, una nuova perturbazione, collegata ad un centro di bassa pressione in evoluzione da ovest verso est, si farà strada anche al Centro-Sud. Non solo piogge sparse, ma diversi episodi temporaleschi che potrebbero interessare soprattutto le seguenti zone:

Agrigento ,

, Caltanissetta ,

, Enna ,

, Palermo

Trapani.

Anche le temperature subiranno un graduale calo ovunque, dando un momento di respiro e rimettendosi in linea con quelle tipiche del periodo.

Previsioni meteo di Catania

Nella zona orientale soltanto un cielo nuvoloso e poco umido. Catania si riconferma però, dopo Siracusa, la città più calda dell’Isola. Prevista una massima di 27 gradi con vento moderato che attenuerà la morsa del caldo abbattutasi durante l’intera settimana. Per quanto riguarda il weekend, la città di Catania dovrebbe restare esclusa dalla perturbazione che si abbatterà su altre zone della Sicilia. Infatti, le condizioni meteo resteranno prevalentemente stabili con cieli poco nuvolosi e temperature nella media per la provincia Catanese.