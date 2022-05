Sicilia, ritrovati due ordigni bellici alla Valle dei Templi

Ritrovati due ordigni bellici presso il Parco archeologico di Agrigento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Sono stati ritrovati due ordigni, probabilmente risalenti alla seconda guerra mondiale, presso il Parco archeologico di Agrigento. I due ordigni sono stati ritrovati a circa 150 metri di distanza dal tempio di Giunone, la scoperta è stata fatta dagli operai che si ritrovavano lì durante dei lavori di manutenzione.

Il responsabile ha comunicato quanto visto alla direzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno delimitato l’area per segnalare eventuali rischi e pericoli e soprattutto per impedire l’accesso al parco per i turisti e gli agrigentini.

Gli artificieri hanno avuto il compito di occuparsi della rimozione dei due ordigni, in totale sicurezza ma d’altronde non è la prima volta che presso il Parco archeologico di Agrigento succedono queste cose.