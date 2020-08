Vacanze 2020, la Valle dei Templi batte il Colosseo: boom di turisti in Sicilia

Il numero dei visitatori del sito agrigentino, nella prima domenica di agosto, è stato superiore a quello registrato presso il Colosseo di Roma.

La Valle dei Templi di Agrigento, una delle mete più ambite nell’isola della Trinacria, inaugura la prima domenica del mese di agosto con un risultato sorprendente: un boom di accessi al parco archeologico che ha visto ben 6.774 visitatori tutti in un solo giorno, quello del 3 agosto.

Il risultato è ancor più sorprendente e incoraggiante dato che, in un solo giorno, il parco archeologico di Agrigento è addirittura riuscito a superare per numero di visitatori di un simbolo dell’Italia nel mondo: il Colosseo.

Vacanze 2020, in Sicilia musei e siti ripartono

Anche se i numeri sono ancora inferiori a quelli del 2019, vista la situazione, i risultati fanno ben sperare. Si nutrono importanti aspettative per il weekend di Ferragosto e per il 16, 18, 19, 23 e 30, quando saranno inserite in programma le ALBE, cioè la possibilità di visitare il sito nel frangente che va dalla notte all’aurora.

Molto soddisfatto l’assessore ai Beni Culturali e all’Identità siciliana Alberto Samonà, che dichiara: “Le presenze di così tanti visitatori nella Valle dei Templi durante il fine settimana indicano un interesse crescente verso la Sicilia e testimoniano l’impegno nella valorizzazione di luoghi simbolo della nostra cultura. Particolarmente interessante, peraltro, la risposta di accessi nelle ore serali che mostrano come la flessibilità nell’offerta turistico-culturale riscontri il gradimento di un pubblico sempre più esigente ed orientato cogliere tutti gli aspetti della bellezza dell’Isola.

Il connubio natura e cultura – continua l’assessore – assume ad Agrigento un valore altissimo anche in considerazione e dell’aspetto paesaggistico del luogo. È per questo che alle serate al Parco a partire dal 14 agosto si aggiungerà la magia dell’alba tra i templi. Iniziative emozionali ed eccezionali che vanno nella direzione indicata dal Governo Musumeci di valorizzare tutti gli aspetti della cultura della nostra terra“.