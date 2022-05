Catania, in arrivo l’Etna Comics 2022: le date dell’evento e gli ospiti

Etna Comics 2022: appuntamento annuale per i più appassionati. Ecco tutte le informazioni riguardo le date e tutto ciò che c' è da sapere.

Finalmente dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, torna a Catania l’esclusiva ricorrenza annuale dell’Etna Comics che da 9 anni a questa parte rappresenta un momento unico per tutti gli appassionati di fumetti, videogiochi, giochi, musica, cinema, anime e spettacolo.

Gli ospiti dell’evento

Dal 1 al 15 giugno 2022, quest’anno l’Etna Comics si terrà al Centro Fieristico “Le Ciminiere” , luogo raggiungibile facilmente con i mezzi pubblici, tra bus e metro. Durante questo evento, ogni anno sono presentati degli ospiti di eccezione. Per quest’anno gli ospiti già annunciati sul sito ufficiale saranno i seguenti:

Vittorio Sgarbi; Roberto Vian; Carlo “Cid” Lauro; Dario Sicchio; Davide Fabbri; Federico Pugliese; Maria Rita Poretto; Rob Di Salvo; Simone Albrigi; Il Baffo; Alex Maleev; Dado; Fabio Celoni; Ester Cardella; Marcello Mangiantini; Toshio Maeda; Andrea Muzii; Kasia Smutniak; Italian Brass Band; Simone Di Meo.

Le aree dell’evento:

Come ogni anno ci saranno delle aree dedicate, per quest’anno saranno le seguenti:

comics;

games;

videogames;

family;

letteratura fantasy;

asian wave;

altrimondi;

movie;

mostre;

newtube valley;

special;

taboocome.

Il manifesto: elogio alla città catanese

Ogni anno il manifesto che annuncia lo svolgimento di questo evento lascia a bocca a aperta i più appassionati, ma soprattutto quelli catanesi. Quest’anno in modo particolare è stato realizzato da Gabriele Dell’Otto, la cui idea è stata particolarissima.

Il manifesto infatti, raffigura una donna in volo come una fenice risorta dalle ceneri. Un chiaro e specifico riferimento alla città di Catania, che risorge sempre dalle sue ceneri quando viene distrutta. Sul manifesto, la scritta: “Melior de Cinere surgo”, dedicato alla città che per quante volte cada riesce sempre ad alzarsi più forte e orgogliosa di prima.