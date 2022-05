UNICT – Ammissioni 2022/2023 CdL numero programmato locale: le info utili

Online le procedure per le immatricolazione Unict: di seguito tutte le info per quanto riguarda i corsi di laurea a numero programmato locale.

Online le procedure di ammissione per i corsi di laurea a numero programmato locale riguardanti Unict per l’anno 2022/23. In questo caso significa che è possibile immatricolarsi sono se si è vincitori e si rientra nei posti messi a disposizione dai singoli corsi di laurea.

Le procedure

Quest’anno tutti i corsi Unict a numero programmato locale prevedono la verifica delle conoscenze iniziali tramite test TOLC.

Per essere ammessi è necessario sostenere una prova d’ingresso “TOLC” di area, pertanto occorre:

Registrarsi al sito www.cisiaonline.it;

Accedere alla propria “Area riservata test CISIA” e selezionare la tipologia di test (TOLC @ CASA oppure TOLC in presenza) e di area (B / E / F / SU);

Selezionare la modalità di pagamento del contributo (30 euro);

Selezionare la sede universitaria e la data in cui intende sostenere il TOLC.

Se lo studente ha sostenuto il TOLC e intende immatricolarsi ai corsi di laurea Unict, dovrà presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di merito, specificando l’ordine di preferenza tra i corsi di laurea.

Collegarsi al Portale Studenti_Smart Edu

Accedere con Spid oppure Registrarsi inserendo dati anagrafici, indirizzo e-mail e codice fiscale;

Compilare la domanda dal 18 luglio 2022 all'8 settembre 2022

Dopo la pubblicazione delle graduatorie di ciascun corso di studi, i candidati collocati utilmente possono presentare “Domanda di immatricolazione” ed effettuare il pagamento della quota fissa.

Nel caso in cui lo studente si immatricolerà con gli OFA dovrà partecipare alle attività previste dal corso di laurea per colmare i debiti e poter sostenere gli esami di profitto. Gli Obblighi formativi aggiuntivi vengono recuperati secondo le indicazioni del Dipartimento di afferenza. Al 31 dicembre 2022 lo studente che non ha partecipato alle attività previste per assolvere l’OFA viene considerato rinunciatario.

CdL a numero programmato locale

Economia aziendale L-18: 555 posti;

Economia L-33: 260 posti;

Scienze Farmaceutiche Applicate (SFA) L-29 : 150 posti;

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) LM-13; 120 posti;

Farmacia LM-13: 140 posti;

Scienze Biologiche L-13: 240 posti;

Biotecnologie L-2: 200 posti;

Scienze motorie L-22: 250 posti;

Beni culturali L-1: 265 posti;

Filosofia L-5: 150 posti;

Lettere L-10: 340 posti;

Lingue e culture europee, euroamericane ed orientali L-11: 450 posti;

Mediazione Linguistica e Interculturale L-12: 250 posti;

Scienze e Lingue per la comunicazione L-20: 400 posti;

Scienze dell’educazione e della formazione L-19: 350 posti;

Scienze e tecniche psicologiche L-24: 300 posti;