Catania, diramato stato di preallerta per rischio incendi

Diramato dalla Protezione civile siciliana lo stato di preallerta per il rischio incendi per tutto il territorio nella provincia di Catania.

La Protezione civile della regione Sicilia con un avviso pubblicato lo scorso 16 maggio ha diramato lo stato di preallerta per il rischio incendi nella provincia di Catania per la giornata di martedì 17 maggio. L’allarme è arrivato a seguito dell’alta pressione che interesserà il Mediterraneo nelle prossime ore. Come precisato dalla Protezione Civile, lo stato di preallerta riguarderà espressamente la provincia di Catania. Infatti, i territori delle altre province siciliane non corrono lo stesso rischio secondo l’avviso diramato.

La Protezione civile invita i sindaci dei comuni etnei di mettere in atto tutte le procedure del Piano comunale di emergenza per il Rischio incendi.