Incidente sull’A18, traffico in tilt: lunghe code in direzione Catania

Traffico impazzito per via di un incidente verificatosi lungo l'A18. Le prime indiscrezioni.

Per via di un nuovo incidente stradale, al momento il traffico risulterebbe paralizzato lungo l’Autostrada A18, in direzione Catania.

Le lunghe code si sarebbero formate, già pochi chilometri dopo il casello di Giarre, in seguito ad un incidente che, secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe verificato poco prima del casello di San Gregorio.

Si tratterebbe, ad ogni modo, di un tamponamento non grave: non si registrerebbero, di fatto, persone ferite.

In aggiornamento…