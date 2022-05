Giro d’Italia, oggi Catania protagonista: tutte le informazioni utili

Giro d'Italia 2022: la quinta tappa parte oggi da Catania. Di seguito tutto quel che c'è sapere sulla competizione e sui cambiamenti che questa apporterà in città.

La città di Catania figura tra i protagonisti del Giro d’Italia 2022. Di fatto oggi la quinta tappa partirà proprio dal capoluogo etneo. Ma cosa occorre sapere? Di seguito tutte le principali informazioni utili.

Orari e percorso

Il percorso previsto per oggi conta circa 174 km e si snoderà tra le arterie che collegano Catania e Messina. La partenza è attesa intorno alle ore 11:30 e prevista dalla centralissima Piazza Università. L’arrivo a Messina, al contrario, è previsto per le 15:45 di oggi.

Previsto il passaggio da Taormina, all’incirca per le ore 12:30.

Verso le ore 14:00, invece, i ciclisti dovrebbero raggiungere il Comune di Novara di Sicilia mentre, circa mezz’ora dopo, il pubblico potrebbe avvistare i primi corridori in zona Barcellona Pozzo di Gotto. Infine, secondo le stime, intorno dalle ore 15:00 il Giro d’Italia dovrebbe finalmente coinvolgere il Comune di Messina, per poi concludersi circa tre quarti d’ora dopo su Piazza Unione Europea.

Giro d’Italia 2022: i divieti a Catania

Per via di un evento importante come il Giro d’Italia, a Catania si dispone la chiusura degli istituti e la viabilità subisce delle modifiche.

In particolare oggi, 11 maggio, a Catania si impone il divieto di circolazione in: via Etnea, da piazza Università a viale XX Settembre, via Angelo Litrico, via Umberto, da piazza Ettore Majorana a via Etnea, via Giuseppe De Felice, da via Guglielmo Oberdan a via Etnea, via Caronda via Umberto a via Zuccaro, viale XX Settembre, piazza Trento – carreggiata centrale, piazza Giovanni Verga – carreggiata centrale, corso Italia – carreggiata centrale, piazza Europa, carr. ovest, da corso Italia a carr. Sud, carreggiata sud e carreggiata est, viale Africa, da piazza Galatea a piazza Europa, viale Ruggero di Lauria, piazza Nettuno – carreggiata est, via Del Rotolo da piazza Sant’Agata al Rotolo a piazza Nettuno, viale Artale Alagona, via Anfuso, da via Porto Ulisse a viale Artale Alagona, piazza Mancini Battaglia, via Messina, da via Acireale a piazza Mancini Battaglia, piazza Giorgio La Pira – carreggiata sud, viale Ulisse – carreggiata sud, da via De Caro a via Acicastello, via Acicastello, via Antonino Caruso, via Messina, nel tratto tra la via Antonino Caruso e via Nazionale (SS.114).

Inoltre, fino alle ore alle ore 15:00 di oggi (e comunque sino a cessate esigenze), è istituito divieto di sosta, in Piazza Della Repubblica, con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto i mezzi dell’organizzazione.

Fino alle ore 14:00, invece, è istituito divieto di sosta, con rimozione coatta per tutti i veicoli (eccetto i mezzi dell’organizzazione) nelle seguenti strade: via Museo Biscari, lato sud, da piazza San Placido a via Landolina; via Landolina, lato est, da via Museo Biscari a via Vittorio Emanuele II; via Vittorio Emanuele II, da via Landolina a via Bianchi, lato sud; con effetto limitato dalle ore 0:00 alle ore 14:00 di giorno 11 maggio e comunque sino a cessate esigenze, è istituito divieto di sosta, con rimozione coatta per tutti i veicoli, nelle seguenti vie e piazze: viale XX Settembre, lato sud, nel tratto compreso tra la via Etnea e piazza Trento, ed ambo i lati da piazza Trento a piazza Giovanni Verga; piazza Trento – carreggiata centrale, lato sud; piazza Giovanni Verga – carreggiata centrale, lato sud; corso Italia – carreggiata centrale, lato sud; viale Ruggero di Lauria, lato ovest-nord; piazza Nettuno – carreggiata est, lato ovest; viale Artale Alagona, lato ovest-sud; piazza Mancini Battaglia, su tutta la piazza; via Acicastello, ambo i lati; via Antonino Caruso, ambo i lati; via Messina, nel tratto tra la via Antonino Caruso e via Nazionale (Strada Statale 114), ambo i lati;

Inoltre, per favorire lo svolgimento della competizione, il CAS (Consorzio Autostrade Siciliane) ha ritenuto necessario interdire sulla A20 Messina-Palermo le uscite autostradali di Milazzo, Rometta e Villafranca, tra le ore 12:oo e le ore 15:30.