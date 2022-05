Scuola, previsto sciopero a fine maggio: si ipotizza blocco scrutini

Sciopero scuola: maggio 2022 vede la possibilità di uno stop di un giorno nel mondo dell'istruzione che mette a rischio gli scrutini di fine anno.

Sciopero scuola: maggio 2022 si prospetta come un mese caldo per quanto riguarda il mondo dell’Istruzione, e non si tratta solo delle temperature. Infatti, i sindacati hanno annunciato uno sciopero della scuola per la fine del mese e sembrerebbero essere messi a rischio persino gli scrutini di fine anno.

Sciopero scuola maggio 2022: i motivi

Il motivo delle agitazioni è legato alla riforma Bianchi riguardo al sistema di reclutamento e alle novità riguardo alla stipula dei contratti. Per queste ragioni principali, i sindacati hanno decretato il 30 maggio 2022 come una giornata di sciopero generale, anche se si potrebbe assistere ad un anticipo delle proteste.

In particolare, i sindacati lamentano l’assenza di possibilità di negoziazione riguardo temi legati ai contratti e al loro rinnovo, oltre alla necessità di stabilizzare il personale precario che subirà un grave danno con la nuova riforma. Tuttavia, il governo afferma l’esatto opposto, sottolineando come le modifiche introdotte dovrebbero ridurre l’annosa questione del precariato.

Sciopero scuola: scrutini a rischio

Ma i sindacati si trovano in disaccordo con questo punto divista e non sono intenzionati a lasciar correre. Per questo motivo, oltre agli ulteriori tavoli di dialogo previsti nei prossimi giorni e allo sciopero annunciato per il 30 maggio, si pensa anche ad azioni più incisive e forti.

Infatti, per farsi sentire, i sindacati hanno persino ipotizzato il boicottaggio degli scrutini finali. In questo modo, lo stop nel mondo scolastico vedrebbe un proseguimento con uno sciopero degli scrutini, atto di estrema protesta per il mondo della scuola, che potrebbe causare non pochi disagi ma allo stesso tempo rappresentare una grande azione significativa e d’effetto.

Le richieste dei sindacati

I sindacati hanno avanzato le seguenti rivendicazioni, firmate da Flc, Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda-Unams: