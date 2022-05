UNICT – Guida dello studente 2022/23: lezioni e calendario esami, tutte le info utili

L'Università degli Studi di Catania ha rilasciato la Guida dello Studente 2022/23: tra le utilissime informazioni riportatevi, figurano di particolare importanza quelle relative alle date delle immatricolazioni, delle lezioni e degli esami del prossimo anno accademico.

Come ogni anno, l’Università degli Studi di Catania ha reso pubblica la Guida dello Studente relativa all’anno accademico in arrivo, il 2022/2023. La Guida nasce per orientare tanto gli studenti in corso quanto coloro i quali desiderano di entrare a far parte del circuito d’istruzione superiore dell’Ateneo, fornendo molteplici informazioni utili, dalle immatricolazioni ai pagamenti delle tasse, dalle modifiche alla propria carriera fino agli step da seguire per conseguire l’ambitissimo titolo di laurea, triennale, biennale o a ciclo unico che sia.

Immatricolazioni

Tra le informazioni più importanti fornite agli studenti, inoltre, figurano le date utili da segnare sul proprio calendario. Si parta proprio con le immatricolazioni: coloro i quali sono interessati ad iscriversi a un corso di laurea avranno tempo dal prossimo 18 luglio fino al 31 ottobre 2022.

Attenzione, però: la Guida sottolinea come “per i corsi di studio a numero programmato le date di chiusura delle immatricolazioni sono stabilite dai relativi bandi”. Per “numero programmato”, si ricordi, si intende quei corsi cui “la prova di ammissione determina una graduatoria di merito ed una conseguente lista di ammessi pari al numero di posti disponibili”. Per gli studenti interessati, dunque, sarà di fondamentale importanza consultare i singoli bandi relativi al corso di laurea prescelto, qualora fosse a numero chiuso.

Attività formative

Altre date fornite dalla Guida dello Studente 2022/2023, utili tanto ai nuovi studenti quanto ai “veterani” universitari, senza dubbio, sono le date che delimitano l’inizio e la fine degli insegnamenti relativi ai due semestri. Le attività formative previste per il primo semestre 2022/23 avranno inizio il 3 ottobre e termineranno il 20 gennaio. Il II semestre, invece, avrà ufficialmente inizio il 6 marzo 2023, con termine il successivo 17 giugno.

Sessioni d’esami

Ultime ma non meno importanti, sulla Guida dello Studente 2022/2023 sono state indicate le date delle tre sessioni d’esame ordinarie: invernale, estiva, autunnale. Seguendo l’ordine:

avrà inizio il 23 gennaio 2023, andando a terminare il 4 marzo; la seconda partirà il 19 giugno, andando a finire il 31 luglio;

partirà il 19 giugno, andando a finire il 31 luglio; l’ultima, infine, partirà il 28 agosto, terminando il 2 ottobre 2023.

L’anno accademico 2021/2022 è quasi giunto alla sua conclusione, lasciando sempre più spazio all’arrivo di una nuova sessione accademica di immatricolazioni, lezioni, esami, lauree: di fondamentale importanza sarà tenere a mente le date fornite dalla Guida dello Studente 2022/2023, per organizzare e proseguire agilmente il proprio studio durante la propria carriera universitaria presso l’Ateneo catanese.