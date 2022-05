Piazzale Sanzio: via ai lavori per parcheggio scambiatore ed area verde

Un parcheggio scambiatore ed un'area verde: in Piazzale Sanzio, a Catania, via ai lavori.

Oggi (2 maggio) in Piazzale Raffaello Sanzio, a Catania, il Sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi e l’Assessore alla mobilità Giuseppe Arcidiacono hanno ufficialmente dato il via ai lavori di esecuzione del progetto volto alla realizzazione del parcheggio scambiatore, del parco a verde e della viabilità circostante.

In realtà lo scorso novembre il Comune aveva dichiarato che i lavori avrebbero preso avvio già a gennaio. Tuttavia, per una serie di ritardi, la data del via è stata poi spostata.

La gara è stata aggiudicata in via telematica per la somma di 3,657 milioni di euro al Consorzio Stabile Agoraa di Tremestieri Etneo, con un ribasso del 29,92 % sulla base d’asta.

Il nuovo cantiere prevede la costruzione dell’area di sosta scambiatore “Sanzio”, con 315 stalli per auto e 12 per bus ed annessi ampie zone a verde attrezzato e giochi per bambini. Previsto, inoltre, un nuovo piano viario della zona che connette piazza Michelangelo a via Vincenzo Giuffrida.