Assunzioni Asp Catania: bando per 121 medici

Assunzioni Asp Catania: 121 posti per dirigente medico. Di seguito tutte le info utili per poter presentare domanda al bando di concorso.

Assunzioni Asp Catania: indetto un concorso per l’assunzione di 121 medici a tempo indeterminato. La scadenza per poter presentare domanda è fissata al 16 maggio 2022.

Assunzioni Asp Catania

l concorso per dirigenti medici indetto dall’ASP di Catania è dunque finalizzato ad assumere a tempo indeterminato 121 risorse nelle seguenti discipline.

n. 20 posti disciplina medicina interna;

n. 8 posti disciplina medicina legale e fiscale;

n. 70 posti disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base;

n. 4 posti disciplina malattie infettive;

n. 7 posti disciplina geriatria;

n. 4 posti disciplina oftalmologia;

n. 8 posti disciplina cardiologia, da assegnare al P.O. di Caltagirone.

I requisiti

I candidati al concorso per dirigenti medici indetto dall’Asp di Catania devono essere in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

idoneità alle mansioni;

inclusione nell’elettorato attivo;

assenza provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o di decadenza da un impiego presso una pubblica amministrazione quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o di licenziamento;

laurea in medicina e chirurgia ;

; specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in una delle discipline equipollenti o affini. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 Dicembre 1997, n. 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;

nella disciplina oggetto del concorso o in una delle discipline equipollenti o affini. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 Dicembre 1997, n. 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza; iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.

Si rende noto che, nell’ambito dei posti messi a concorso opera, per ogni singola disciplina, la riserva dei posti nel limite massimo del 40% a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l’ASP Catania che, alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. concorsi, hanno maturato almeno 3 anni di servizio alle dipendenze dell’ASP di Catania nel profilo dirigenziale e disciplina oggetto del concorso.

Selezione

La procedura selettiva sarà articolata in tre prove: una prova scritta, orale e pratica. Inoltre saranno valutati anche i titoli in possesso. Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate fino al 16 maggio 2022 esclusivamente per via telematica. I candidati sono tenuti a versare un contributo di 15 euro ed essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificato PEC.