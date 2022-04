MSC Crociere ricerca personale: le posizioni aperte

MSC Crociere è alla ricerca di personale da assumere sulle loro navi. Di seguito tutte le posizioni di lavoro attualmente attive.

La nota compagnia di navigazione turistica, MSC, offre interessati opportunità di lavoro nel personale di bordo e di terra. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi per lavorare in MSC Crociere. Vi diamo anche informazioni utili sulle selezioni in corso e sul recruiting del personale.

Assunzioni MSC Crociere

Periodicamente, MSC cerca personale per assunzioni sulle navi, nel personale di bordo, e a terra, all’interno dei propri uffici e delle basi portuali. Gli interessati alle opportunità di lavoro in MSC possono valutare le ricerche in corso in questo periodo, che illustriamo brevemente di seguito.

Ecco un elenco delle figure ricercate al momento:

Assistant Bar Manager;

Assistant Bartender;

Assistant Beverage Manager;

Assistant Bike Leader;

Assistant Crew Purser;

Assistant Guest Relations Manager;

Assistant Housekeeper;

Assistant Maitre D’Hotel;

Assistant Refrigeration Technician;

Assistant Wellness and Spa Manager;

Barista;

Bartender;

Bartender / Mixologist / Whiskey Specialist;

Beauty Therapist;

Beverage Manager;

Bicycle Host;

Bike Leader;

Boutique Associate;

Butler;

Captain Administrative Assistant;

Casino Dealer;

Casino Host / Hostess;

Casino Manager;

CDC Outlet – Explora Journeys;

Cellar Master;

Chefs;

Chief Carpenter;

Chief Electrician;

Chief Plumber,

Chief Refrigeration Technician;

Cigar Specialist;

Clearance Officer;

Club Guest Service Agent;

Cruise Consultant;

Cruise Program Administrator;

Cruise Staff – Entertainment Team;

Cruise Staff Manager – Entertainment Team;

Dance Instructor;

Desktop Publisher;

Destinations Experience Manager;

Doctor;

Electronic Officer;

Entertainment & Smart Ships Multimedia Technician;

Environmental Officer;

Event Coordinator;

Excursion Host or Hostess;

Excursion Manager;

Executive Chef;

Executive Pastry Chef;

F&B Controller;

Facilities Director;

Fashion Specialist;

Financial Officer;

Fireman;

First Deck Officer;

First Electrician;

First Engineer;

Fitness Instructor;

Guest Relations Manager;

Guest Service Agent;

Guest Service Night Auditor;

Guest Services Associate;

Guest Services Supervisor;

Hairdresser / Barber;

Hairstylist / Barber;

Head Butler;

Head of Pastry and Bakery;

International Host / Hostess;

Inventory Officer;

Junior Jeweler;

Junior Sous Chef;

LNG Crew Officer Specialist;

Massage Therapist;

Maître Chocolatier;

Medical Secretary;

Naturopath;

Nurse;

Photo Lab Technician;

Photo Services Manager;

Photographer;

Pizzaiolo;

Plumber;

Program Publisher;

Provision Master;

Refrigeration Technician;

Restaurant Manager;

Restaurant Operations Manager;

Second Deck Officer;

Second Engineer;

Senior Therapist;

Sommelier;

Sophrologist;

Sous Chef;

SPA Doctor;

SPA Manager;

Staff Captain;

Storekeeper;

Suite Host;

Sushi Master;

Third Deck Officer;

Third Engineer;

Waiter;

Waiter Assistant;

Waiter / Waitress;

Wellness and Spa Manager;

Yacht Club Concierge;

Youth Staff;

Zip Line Operator.

Opportunità di lavoro a terra

Numerose sono anche le opportunità di lavoro MSC Crociere nel personale di terra e presso gli uffici del Gruppo, anche in Italia. In questo periodo, infatti, la società di navigazione crocieristica seleziona personale nel nostro Paese, per assunzioni in Campania, presso la sede di Napoli.

Ecco un elenco dei profili richiesti:

Access Channel Technical Project Manager;

Accounts Payable Analyst;

B2B Contact Centre Agent;

B2C Contact Centre Agent;

Beverage Buyer;

Business Intelligence Data Visualization Specialist;

F&B Analyst;

F&B New Building Director;

Food Buyer;

IT Business Analyst;

IT Business Analyst – Digital Channels;

IT Contract and Cost Specialist;

IT CRM Business Analyst;

IT CRM Solution Architect;

IT Cyber Security Infrastructure & Cloud Solution Architect;

IT Cyber Security Officer Manager;

IT Cyber Security Operations Lead;

IT Cyber Security Operations Specialist;

IT Delivery & Service Support Manager;

IT Infrastructure Project Manager;

IT Network Analyst;

IT Network Technical Project Manager;

IT Operations Delivery Lead;

IT Operations Project Lead;

IT Project Manager;

IT SAP O2C Development Manager;

IT Support Specialist;

IT Systems Integration Lead;

IT Technical Project Manager;

IT Technical Specialist – CTI;

Logistics Director;

SAP O2C Functional Specialist;

Ships Customer Service Manager;

Social Media Specialist;

Yacht Club Corporate Chef.