Meteo Sicilia, giornate di sole ma pioggia il 1° maggio: le previsioni

Meteo Sicilia: attesi giorni di sole ma nel weekend potrebbe arrivare qualche pioggia. Le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: giornate di sole e alte temperature nella maggior parte dell’Isola per il resto della settimana. Ma il weekend potrebbe regalare spiacevoli sorprese. Infatti, il cielo potrebbe essere nuvoloso e potrebbe essere presente anche qualche pioggia. Infatti, il 1° maggio potrebbe essere caratterizzato da imprevisti temporali che potrebbero rovinare i piani ai cittadini che hanno intenzione di passare tale giornata di vacanza in spiaggia o all’aria aperta godendosi la primavera e il sole.

Meteo Sicilia: le previsioni per i prossimi giorni

Settimana ricca di sole in tutta la Sicilia: si respira proprio aria di primavere nelle varie province siciliane. Ma, durante il weekend potrebbe presentarsi il brutto tempo, coprendo il cielo e portando qualche pioggia in alcuni comuni come ad esempio a Trapani, dove sono attese piogge e schiarite a partire dal pomeriggio. Ma ancora la settimana è lunga e non resta che sperare che il sole sia presente durante il weekend del 1° maggio.

Tuttavia, nei prossimi giorni le temperature arriveranno fino a 27 gradi nella provincia di Agrigento tra mercoledì e giovedì. Nelle altre province della Sicilia, la temperatura media sarà intorno ai 25 gradi e durante la notte si manterrà sui 10 gradi.

Meteo Catania

Nei prossimi giorni a Catania, come nel resto della Sicilia, si respirerà aria di primavera. Le giornate sono più lunghe e il caldo e la bella stagione è arrivata. Le temperature medie saranno di 25 gradi con una minima di 15 ma nel weekend potrebbe essere presente qualche pioggia sul territorio etneo.

Il 1° maggio, infatti, per tutti i siciliani è un giorno in cui godersi il sole, tuffarsi nelle acque della Sicilia. Infatti, si spera che quest’anno il meteo non porti brutte sorprese ma solamente sole e caldo come durante il resto della settimana.