Sagre, eventi e gite fuori porta: cosa fare il 25 aprile a Catania e dintorini

In cerca di idee per il prossimo 25 aprile? Ecco qualche consiglio dalla redazione di LiveUnict.

In 25 aprile si avvicina e molti saranno alla ricerca di idee per passare una giornata all’aria aperta e in piacevole compagnia. Sei in cerca di cosa fare il giorno della Liberazione a Catania e dintorni? Ecco alcune idee e consigli.

Sagre ed eventi

Se desiderate passare un 25 aprile particolare, diverso dalla solita scampagnata, potete partecipare ad una delle sagre o degli eventi organizzati in occasione di questa giornata.

Ad esempio, l’Associazione culturale Gammazita sta promuovendo una grande festa, con pranzo all’aperto, laboratorio per bambini, presentazione editoriale e concerto al tramonto. Dalle ore 21.00 ci sarà anche un Dj-Set per ballare fino a tarda sera. Una parte dei ricavati saranno devoluti ad Emergency per l’Emergenza Ucraina. L’appuntamento è il 25 aprile 2022 in Piazza Federico di Svevia a Catania.

Un’altra idea potrebbe essere quella di partecipare alla Sagra della ricotta e del formaggio di Vizzini. Un appuntamento noto in tutta l’Isola e anche oltre i confini della Sicilia. Quest’anno si svolgerà il 24 e il 25 aprile. La Sagra si offre anche come appuntamento folkloristico, culturale e gastronomico di ampio respiro, proponendo non solo la degustazione e la vendita di ricotta preparata sul luogo e di formaggi a breve, media e lunga stagionatura, ma anche eventi in grado di far scoprire le mille facce della storia e della cultura locale vizzinese, insieme ai suoi tesori architettonici.

Musei aperti

Se, invece, volete passare un 25 aprile all’insegna della cultura, alcuni siti culturali e museali saranno aperti in occasione della Festa della Liberazione.

In occasione della ricorrenza del 25 Aprile, i siti museali della direzione Cultura saranno aperti al pubblico con questi orari:

Museo Civico di Castello Ursino, Piazza Federico II di Svevia, dalle ore 10 alle 19 (la biglietteria chiude un’ora prima);

Palazzo della Cultura, dalle ore 9 alle 19: visitabili la Mostra “Banksy and Warhol” e la Mostra permanente “Sala delle Donne”;

Museo Emilio Greco al Palazzo della Cultura, Via Vittorio Emanuele 121,dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso ore 18);

Chiesa San Nicolò l’Arena, dalle ore 9 alle 13.

Scampagnata, passeggiata al mare o gita fuori porta

Dopo una pasquetta un po’ nuvolosa, il 25 aprile dovrebbe regalarci una giornata di sole. Perché non approfittarne per godersi la natura o qualche bel borgo siciliano?

Si potrebbe optare per una grigliata nell’area attrezzata dei monti rossi oppure per una gita a Castiglione di Sicilia, uno dei Borghi più Belli d’Italia. Inoltre, Castiglione di Sicilia grazie alla presenza di numerose aziende vitivinicole, agriturismi, ristoranti, enoteche, è anche una meta privilegiata nei percorsi enogastronomici.

Nella zona etnea consigliamo, invece, “il Ponte dei Saraceni” ad Adrano ma anche tutti i paesi alle pendici dell’Etna come Zafferana Etnea, Bronte o Randazzo.