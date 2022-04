Stasera in Tv: in onda “Viaggio nell’isola misteriosa” e “Il pianista”

Cosa guardare stasera in tv? La redazione propone film e programmi da guardare comodamente dal divano di casa per gli amanti delle serate in totale relax.

Maschi contro femmine [Rai 2, ore 21:20]: Il mondo visto dai maschi e il mondo visto dalle femmine, naturalmente si parla attraverso quattro storie semiserie delle relazioni amorose, e di come l’una e l’altra fazione le affrontano.

Taken – La vendetta [Italia 1, ore 21:20]: Più di un anno è passato da quando Bryan Mills, agente governativo in pensione, ha salvato la figlia Kim dal rapimento che lo ha costretto a scontrarsi con il mondo sotterraneo e criminale di Parigi. Non ancora del tutto ripresosi dallo shock vissuto, Bryan accetta di fare un viaggio insieme alla famiglia e di recarsi a Istanbul. Qui, però, li attende una nuova prova. Chi aveva rapito Maggie è ancora in azione e ha tutta l’intenzione di portare a termine il suo piano di vendetta.

Viaggio nell’isola misteriosa [Canale 20, ore 21:05]: Il giovane Sean capta un segnale che proviene da un’isola disabitata alquanto misteriosa. Poiché non riesce a distoglierlo dall’idea di precipitarsi sul posto, il patrigno lo segue nel viaggio, insieme a un pilota d’elicottero con appresso la sua bella figliola. Una volta giunti sull’isola, i quattro si ritrovano circondati da strane forme di vita, montagne d’oro e vulcani ancora in attività, scoprendo di dover mettersi in salvo prima che un’onda sismica faccia inabissare l’isola con tutti i suoi tesori.

Il pianista [Iris, ore 21:00]: Un brillante pianista polacco, di religione ebraica, viene confinato nel ghetto di Varsavia dove sperimenta sulla pelle la sofferenza e l’umiliazione. Sfugge alla deportazione nascondendosi fra le rovine della città, e un ufficiale tedesco lo aiuta a sopravvivere.