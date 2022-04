Meteo Sicilia, piogge e schiarite nei prossimi giorni: picchi di 26°C nel weekend

Meteo Sicilia: pioggia e nubi nei prossimi giorni ma nel weekend il sole sarà protagonista con temperature fino a 26 gradi. Le previsioni.

Meteo Sicilia: ancora tempo instabile per i prossimi giorni in tutta l’Isola. Sembrerebbe che la primavera sia ancora incerta. Tuttavia, tra piogge e schiarite il weekend regalerà giornate di sole e alte temperature.

Meteo Sicilia: le previsioni per oggi

Il meteo, durante la giornata odierna, sarà instabile infatti, nelle prossime ore sono attese piogge seguite da schiarite in gran parte della Sicilia. Ad Agrigento, Caltanissetta ed Enna sono previste piogge deboli seguite da schiarite per tutta la giornata. Invece, a Siracusa, Palermo e Messina il cielo sarà coperto da nubi con temperature fino a 26 gradi a Palermo e temperature minime di 9 gradi ad Enna.

Le previsioni per i prossimi giorni

La giornata di venerdì sarà caratterizzata ancora da piogge e nubi in tutta l’isola con una massima di 22 gradi a Ragusa e una minima di 6 gradi nel centro della Sicilia, nello specifico ad Enna.

Le giornate di sabato e domenica, invece, saranno caratterizzate da cielo sereno in tutta la Sicilia con temperature massime di 26 gradi a Siracusa, 22 ad Agrigento e Caltanissetta e 21 gradi sono previsti a Messina e Palermo.

Domenica, la giornata sarà la medesima di sabato ma a Siracusa si attendono fino a 27 gradi durante le ore più calde e una minima di 10 gradi durante le ore notturne.

Meteo Sicilia: le previsioni a Catania

A Catania, oggi, il meteo sarà instabile. Infatti, il cielo sarà coperto durante tutta la giornata con piogge e schiarite a partire dalle ore 16 con temperature che oscilleranno tra i 13 e i 18 gradi.

Per la giornata di venerdì non sono attese piogge ma il cielo sarà, per la maggior parte della giornata, coperto da nuvole. Le temperature oscilleranno tra i 13 e i 21 gradi.

Durante il weekend, tra sabato e domenica, il cielo sarà prevalentemente sereno e non sono previste piogge o attese nubi. Le temperature massime saranno di 25 gradi durante le ore più calde.