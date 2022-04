Meteo Sicilia, 25 aprile tra sole e bel tempo: a Catania picchi di 26°C

Previsioni meteo giorno 25 aprile: a differenza di Pasqua e Pasquetta per questo 25 aprile si prospetta una bella giornata di sole con cielo sereno, in tutto il territorio siculo. Ecco le previsioni per Catania e non solo.

Durante gli scorsi anni a causa della pandemia potevamo far a meno tra un lockdown ed un altro del bel tempo. Ma quest’anno durante il 25 aprile, in Sicilia, tutti desiderano un bel tempo e per fortuna sarà proprio così. Infatti, durante la Giornata della liberazione, si potrà festeggiare in tranquillità un po’ in tutta la Sicilia.

Da qualche settimana abbiamo avuto, delle temperature primaverili molto imprevedibili. Da giornate piene di sole a giornate di pioggia o di forte vento. Per la giornata del 25 aprile però le temperature si aggireranno tutte con una minima dagli 8 ai 14 gradi ed una massima dai 19 ai 26 gradi, con tempo sereno o poco nuvoloso per : Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Con la prospettiva finalmente di poter passare una bella giornata all’aperto praticando degli sport ludici o semplicemente trascorrendo il proprio tempo libero con amici e parenti.

Per Catania nello specifico, si prevede una giornata soleggiata, con una massima di 26 gradi, e nessuna previsione che includa il vento avuto in questi ultimi giorni in territorio catanese e limitrofo. Con possibilità di un clima praticamente più estivo che primaverile.