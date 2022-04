Incidente a Caltanissetta, tragico sconto auto-moto a Pasquetta: muore un 32enne

Incidente a Caltanissetta avvenuto nelle scorse ore: muore nel giorno di Pasquetta un giovane di 32 anni.

Incidente a Caltanissetta, più in particolare in via Pietro Leone, a Pasquetta. Per via di un tragico scontro tra un’auto ed una moto ha perso la vita Andrea Alessi, di soli 32 anni.

L’uomo è stato prontamente trasportato in ospedale ma qui è giunto già privo di vita. Sarebbe stato riscontrato un grave trauma cranio facciale.

Oltre ad una vittima, si registra un ferito. Di fatto un’altra persona, di 40 anni, è stata trasportata in pronto soccorso. Qui è stato sottoposto ad esami diagnostici che hanno rilevato traumi alla testa e agli arti inferiori. Questo secondo soggetto, ad ogni modo, non rischierebbe la vita.

L’incidente mortale: la ricostruzione

La polizia municipale ha proceduto con una prima ricostruzione delle dinamiche dell’incidente, avvenuto nel corso delle scorse ore. Si sarebbe trattato di uno scontro latero-frontale.

Il 32enne deceduto si trovava a bordo della moto come passeggero: il mezzo era guidato, di fatto, dal 40enne ferito.

A bordo della Golf Volskwagen invece viaggiava una coppia di coniugi, marito e moglie, che sono rimasti illesi ma sarebbero ancora sotto choc.

Sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo operativo di Caltanissetta, oltre che la polizia municipale. Ulteriori indagini dovranno accertare l’esatta dinamica dell’incidente.