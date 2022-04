Salute e prevenzione femminile, visite gratuite all’Humanitas Catania: le info

Il 22 aprile cade la Giornata nazionale della salute della donna e la prevenzione è il miglior modo di celebrarla. Visite gratuite anche all'Humanitas, Istituto Clinico Catanese.

Aprile è il mese in cui cade la Giornata nazionale della salute della donna: per celebrarla, gli ospedali Humanitas, i centri Humanitas Medical Care e Pink Union in tutta Italia hanno deciso di dedicare ben 11 giorni alla salute e alla prevenzione femminile, dal prossimo 19 fino al 30 aprile. È stato stilato un fitto calendario di consulti, incontri e visite gratuite.

L’evento, che fa parte delle attività previste dall’Open Week ONDA (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna), ha l’ obiettivo di “sensibilizzare sull’importanza di stili di vita sani e sulla diagnosi precoce in ogni fase della vita delle donne”.

Le pazienti, dunque, potranno prenotare online, tramite i canali ufficiali forniti dall’Humanitas, diversi generi di visite da effettuare gratuitamente: ginecologica, senologica, cardiologica, nutrizionale. Il calendario delle visite, poi, è così composto: