Coronavirus Sicilia, oltre 10 mila nuovi guariti: il bollettino di oggi

Coronavirus Sicilia: di seguito tutti i dati su casi, decessi, guariti e vittime, estrapolati dall'ultimo bollettino del Ministero della Salute.

Ultimi aggiornamenti live Sicilia sul Coronavirus: contagi altalenanti nell’Isola. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati registrati 3.764 nuovi casi, a fronte di 26.773 tamponi processati. La Regione precisa inoltre che 558 contagi sono relativi a giorni precedenti al 12 aprile.

Ieri, invece, si riferiva di 5.692 contagi a fronte di 35.727 test. Il tasso di positività passa dal 16% al 14,1%.

Il nuovo bollettino del Ministero della Salute riferisce, inoltre, di 10.177 nuovi guariti e di 27 ulteriori vittime (anche se alcune di queste si riferiscono a giorni precedenti).

E per quanto riguarda i ricoveri? Quelli indicati dall’ultimo bollettino ammontano a 944, 23 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva si contano invece 59 persone, una in meno rispetto al bollettino precedente.

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi di Coronavirus suddivisi per provincia: