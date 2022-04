Aeroporto di Trapani, annunciate 9 nuove tratte per l’estate: ecco quali

Si prevede una grande stagione per il turismo siciliano. Annunciate 9 nuove rotte Ryanair per e da l'Aeroporto di Trapani.

Ben 9 nuove rotte Ryanair dall’Aeroporto di Trapani Birgi. La compagnia aerea Ryanair, ha annunciato l’operativo estivo da e per l’aeroporto di Trapani Birgi, con oltre 120 voli settimanali, 17 rotte, di cui 9 nuove.

Le nuove tratte

Le nuove tratte previste per l’estate 2022 sono da e per:

Billund;

Bordeaux;

Bratislava;

Bruxelles;

Londra;

Roma;

Torino;

Venezia;

Varsavia.

Oltre 120 voli a settimana, sono 800.000 i passeggeri previsti e 600 posti di lavoro indiretti, secondo le stime della compagnia aerea. Si attende, dunque, una delle stagioni più rilevanti di sempre, fondamentale per dare al turismo siciliano una spinta dopo due estati segnati dalla pandemia da Coronavirus.

Tariffe a partire da 19,99 euro

Previste anche tariffe a partire da soli 19,99 euro a tratta per viaggi fino a fine a ottobre, che dovranno, tuttavia, esser prenotati entro venerdì 15 aprile.

“Dal momento che queste incredibili tariffe basse andranno rapidamente a ruba, invitiamo i clienti a collegarsi sul sito www.ryanair.com per non perdere questa occasione“: è quanto raccomandato dal Country Manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla.