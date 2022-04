Meteo Sicilia, tornano nuvole e vento: le previsioni

Meteo Sicilia: il bel tempo è ormai arrivato. Qualche piccolo cambiamento potrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma senza casi particolari. Le previsioni.

Meteo Sicilia: la primavera ormai è nell’aria. Belle giornate hanno caratterizzato tutta l’Isola in questi giorni, con qualche piccola eccezione per il vento e un leggero abbassamento delle temperature in serata. Il miglioramento delle condizioni climatiche continuerà anche in questi giorni.

Infatti, lunedì e martedì ci sarà bel tempo, mentre la situazione dovrebbe cambiare già da mercoledì, quando il tempo dovrebbe annuvolarsi in tutta l’Isola. Un tempo nuvoloso che dovrebbe durare anche per Pasqua e Pasquetta. Tuttavia, non sono previste piogge, forse qualche schiarita. Ecco le previsioni.

Meteo Sicilia: le previsioni per oggi e domani

Per oggi lunedì 11 aprile, la giornata dovrebbe scorrere tranquillamente. Il sole splende sereno in tutte le regioni della Sicilia senza ulteriori fastidi come piogge o venti. Le temperature registrate vanno da una massima di 18/19 gradi tra Catania, Messina, Palermo e Siracusa e una minima che si aggira sui 0/2 gradi tra Caltanissetta, Enna e Ragusa.

Anche la giornata di domani 12 aprile sarà prevalentemente soleggiata e primaverile. In cielo potrebbe manifestarsi qualche velatura, ma nulla in particolare. Le temperature rimangono ancora costanti con tempo mite di giorno (17/18 gradi) e più freddo la sera (2/3 gradi). Possibile presenza di vento moderato in alcune zone della regione.

Tempo nuvoloso da mercoledì

Dalla giornata di mercoledì 13 aprile, le giornate saranno contraddistinte da un tempo sempre mite, ma con un cielo prevalentemente nuvoloso o tratti pure coperto su tutte le regioni. Non ci sono particolari cambi di temperatura, rimanendo sempre constanti. Aumenta, invece, il vento che colpirà tutta l’Isola, da una presenza debole a Palermo, a una più forte a Ragusa.

Cambia ancora il tempo per giovedì 14 aprile. Il cielo sarà totalmente coperto in tutta la Sicilia, senza precipitazioni. Nonostante il tempo nuvoloso, le temperature si mantengono sempre nella media, mentre andrà a colpire le regioni il vento, tra moderato, forte e molto forte.