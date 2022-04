“Abbiamo sospeso le sue utenze postali”: nuova truffa via sms

Nuova truffa via sms: si tratterebbe di alcuni messaggi a nome di Poste Italiane che informano che le utenze sono state sospese ma si tratta di una vera e propria truffa.

Nuova truffa via sms: “PosteInfo. Gentile cliente, abbiamo sospeso le sue utenze, riattivale al seguente form….”. Questo è l’sms che apparentemente sembrerebbe inviato da Poste Italiane ma che in realtà non lo è. Nel testo si invita a consultare un form altrimenti potrebbe essere sospeso il conto corrente.

Per difendersi da tentativi di truffa del genere è consigliabile notare bene quelli che sono tutti gli elementi del classico phishing. È impersonato un soggetto del quale ci si fida e che invia l’impossibilità di utilizzare i servizi dell’ente, una comunicazione nella quale è contenuta una minaccia e l’invito a fornire dati personali.

Dunque, l’invito è quello di non aprire tali form per evitare di imbattersi in vere e proprie truffe.