La saga dei Florio diventa una serie TV: si cercano attori in Sicilia

Cercasi attori in Sicilia per la serie TV dei Leoni di Sicilia, la saga dei Florio, raccontata da Stefania Auci. Tutti i dettagli per candidarsi.

La fortunata storia dei Florio, raccontata nei romanzi di Stefania Auci “I Leoni di Sicilia”, diventerà una serie TV. Diretta dal regista Paolo Genovese, prodotta dalla Compagnia Leone Cinematografica & Lotus Production srl, la serie si preannuncia già come un successo.

Casting in Sicilia: si cerca il giovane Florio

In vista delle riprese, che si svolgeranno fra le città di Roma e Palermo da luglio a dicembre 2022, si cercano giovani attori che possano prendere parte alla saga. Nello specifico, si cerca al momento un giovane ragazzo siciliano, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, che dovrà interpretare il ruolo di Vincenzo Florio da giovane.

Non è necessario avere esperienza nel campo della recitazione, tuttavia ci sono alcuni requisiti da rispettare. Si cerca una persona dai colori chiari, preferibilmente senza piercing e tatuaggi in parti del corpo visibili. Occorre non avere rasature o doppi tagli e avere i capelli di colore naturale.

I casting directors specificano che non verranno accettate candidature da parte di minorenni e di non siciliani.

Come inviare la candidatura

In questa prima fase, i colloqui si svolgeranno online. Tutti coloro che sono interessati devono inviare una mail all’indirizzo ileonicasting@gmail.com con l’oggetto “VINCENZO FLORIO 18 ANNI”. Occorre, inoltre, allegare come file singoli i seguenti documenti: