Comune di Messina: tirocini a 600 euro al mese per disoccupati

Il Comune di Messina offre tirocini retribuiti a persone disoccupate e con Reddito di Cittadinanza. Tutte le informazioni per candidarsi.

Il Comune di Messina, in Sicilia, mette a disposizione 75 tirocini di inclusione sociale. Si tratta di un impegno di 20 ore settimanali, retribuito per 12 mesi. La scadenza per inviare la propria candidatura è fissata al 17 aprile 2022.

Comune di Messina: 75 tirocini

L’offerta è rivolta a persone in condizioni di vulnerabilità per favorirne la ricollocazione in ambito lavorativo. Dove si svolgerà il lavoro? Presso aziende private profit e no profit del Terzo settore; presso studi professionali o altri operatori economici.

I requisiti Possono candidarsi tutti coloro che possiedono i seguenti requisiti:

essere percettori del Reddito di Cittadinanza;

essere disoccupati e aver sottoscritto apposito Patto di Servizio presso il Centro per l’impiego territorialmente competente o essere in attesa di essere convocati dal CPI per la sottoscrizione del patto e/o aver sottoscritto il progetto personalizzato di presa in carico da parte del Servizio Sociale o in attesa di sottoscriverlo;

non essere inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi e/o borse lavoro all’avvio del tirocinio e per tutta la durata dello stesso.

Retribuzione e selezione

La retribuzione è pari a 600 euro mensili, proporzionata alle ore effettivamente svolte, a fronte di una partecipazione mensile pari al 70% del monte ore totale previsto dal Progetto Formativo Individuale.

Dopo la graduatoria iniziale, ci sarà un colloquio individuale.

Per ulteriori informazioni, leggi il bando.