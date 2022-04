Classifica migliori università QS 2022: la posizione dell’Università di Catania

Pubblicata la classifica annuale delle Università migliori al mondo secondo QS: la posizione di Unict rimane stabile, con buoni risultati per la sostenibilità.

Come ogni anno, è stata rilasciata la QS World University, la classifica delle università migliori al mondo. Anche l’ateneo di Catania è inserito all’interno della valutazione che tiene conto di diversi fattori, quali il livello di l’internazionalizzazione dell’ateneo, le citazioni o ancora la reputazione accademica. Tuttavia, il più grande risultato di Unict è senza dubbio in un campo che lascia intravedere lo sguardo verso il futuro dell’ateneo catanese. Si tratta della sostenibilità, criterio che vede un ottimo piazzamento per l’Università di Catania.

QS World Ranking 2022: i criteri

Come anticipato, la classifica QS tiene conto di numerosi criteri per poter stilare l’elenco delle migliori università al mondo. Nello specifico, si tratta di sei indicatori che aiutano a definire i punteggi definitivi per ciascun ateneo. Per esempio, vengono analizzati dati come la reputazione accademica di ogni università, così come quella “aziendale”.

Inoltre, si pone attenzione anche su fattori quali la proporzione tra studenti e professori, e il numero di citazioni ottenuti dalla “faculty” dell’università, vale a dire il corpo accademico. Infine, un elemento di valutazione da non sottovalutare è quello relativo al grado di internazionalizzazione dell’ateneo, misurato attraverso le proporzioni riguardo la presenza di professori o di studenti internazionali.

Migliori università al mondo 2022: la posizione di Catania

Per quanto riguarda l’università di Catania, il suo posizionamento rimane stabile rispetto agli anni precedenti. Infatti, Unict si posiziona globalmente nella fascia 801-1.000, mentre per quanto riguarda la classifica nazionale, l’Università di Catania si posiziona alla 26esima posizione. Invece, per quanto riguarda la classifica regionale, Unict si conferma primo ateneo, seguito dall’Università di Messina al 30° posto in Italia, Palermo al 32esimo posto. Infine, in merito ai posizionamenti, Unict ottiene la medaglia di bronzo tra gli atenei del Sud Italia, posizionandosi al terzo posto dopo l’Università di Napoli Federico II (1° posto) e il Politecnico di Bari (2° posto).

Per quanto riguarda i punteggi ottenuti da parte dell’Università di Catania secondo i vari criteri, essi si presentano relativamente alti in alcuni casi e molto bassi in altri. Infatti, il punteggio più alto è 31,9 per quanto riguarda le citazioni della Faculty Unict, insieme alla reputazione accademica (11.8). Seguono la proporzione tra studenti e professori (5.2) e la reputazione “aziendale” dell’ateneo con 3.6 punti. Infine, i punteggi più bassi sono quelli relativi all’internazionalizzazione dell’ateneo: solo 1.3 per quanto riguarda la presenza di professori internazionali e 1.5 per la presenza di studenti internazionali all’Università di Catania.

Classifica SDG: la sostenibilità di Unict

Tuttavia, un grande risultato di Unict è sicuramente quello ottenuto nella classifica relativa alla sostenibilità dell’ateneo. In particolare, i criteri principali sono quello dell’impatto ambientale e quello dell’impatto sociale, e vengono valutati basandosi sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030.

Per quanto l’Università di Catania, l’ateneo si presenta come immesso “sulla buona strada” dato che ottiene il grado “Silver” per quanto riguarda l’impatto ambientale in una scala che procede come segue dal grado migliore al peggiore: Gold, Silver, Bronze and Candidate. Infine, Unict ottiene il grado di “candidate” riguardo il criterio di impatto sociale, che senza dubbio spingerà la volontà dell’ateneo di migliorarsi sotto questo aspetto.