Vacanze di Pasqua, italiani e europei scelgono la Sicilia: Catania tra le mete preferite

Dopo due anni di pandemia si ritorna a viaggiare, soprattutto in Sicilia: ecco i dati raccolti da Jetcost.it, importante motore di ricerca di voli e hotel.

Dopo due anni segnati dalla pandemia da Covid-19, si torna a registrare un diffuso desiderio di viaggiare: secondo il motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, le ricerche di voli sono aumentate del 150%, mentre quelle di alberghi sono aumentate del 210% nei primi tre mesi del 2022.

Le ricerche per la Pasqua 2022 sono tornate su livelli simili a quelli del 2019 e molti europei stanno scegliendo la Sicilia e l’Italia come mete, probabilmente anche per l’alto livello di vaccinazione della popolazione, la diminuzione dell’incidenza di contagi e il minor pericolo della variante Omicron, insieme al piacevole clima primaverile e le bellezze che offre il paese.

Jetcost.it analizza le ricerche effettuate attraverso il suo sito, con lo scopo di ottenere dati molto affidabili in quanto si tratta di ricerche reali e non di sondaggi.

I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli durante la Pasqua 2022 indicano che una grande maggioranza ha optato per la Sicilia e soprattutto per Palermo, che è diventata la quarta città più ricercata dai viaggiatori francesi e la quinta dai tedeschi.

Anche Catania è tra le città più ricercate: è la quarta scelta per i tedeschi, l’ottava per i francesi e gli olandesi, la nona per gli inglesi e la dodicesima per gli spagnoli.

Anche per gli italiani la Sicilia è una delle destinazioni preferite, con Catania seconda città più ricercata, mentre Palermo figura al quinto posto.

Le città europee preferite, invece, sono: Barcellona al quarto posto, Parigi al sesto, Amsterdam al settimo, Madrid al nono, Lisbona all’undicesimo, Londra al tredicesimo, Siviglia al sedicesimo, Valenzia al diciassettesimo e Tenerife al ventesimo.

“Dopo due anni di pandemia sta finalmente tornando la normalità nelle nostre vite e con essa anche il desiderio degli europei di viaggiare– ha detto Ignazio Ciarmoli, Direttore Marketing Jetcost-. È una grande notizia vedere che l’interesse dei turisti per la Sicilia si sia mantenuto per un’altra Pasqua e che continui a essere una delle principali destinazioni turistiche del mondo, tra i buoni prezzi che offre, in confronto ad altre città, la sua ricchezza culturale e le sue bellezze in questo periodo dell’anno; la sua variegata offerta gastronomica e i suoi buoni hotel e servizi continuano a sedurre un gran numero di turisti che l’hanno scelta come isola italiana preferita sul motore di ricerca Jetcost.

Non sorprende quindi che con le loro numerose attrazioni Catania e Palermo siano ancora una volta tra le città più ricercate dagli italiani durante la Pasqua 2022″.