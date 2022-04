Metro Catania, problemi con nuovo treno “Agatha”: ritardi e disagi

Metropolitana di Catania: ancora ritardi, ed anche con il nuovo treno recentemente inaugurato. Ecco cosa è accaduto questa mattina.

Lunedì all’insegna di ritardi e disagi per chi usufruisce della Metropolitana di Catania. Questa volta alcuni problemi hanno riguardato il nuovo treno “Agatha”, inaugurato soltanto negli scorsi giorni. Questo, intorno alle ore 7:45 di questa mattina, è giunto alla stazione Metro Nesima.

Numerosi passeggeri sono saliti a bordo del mezzo ma, per diversi minuti, hanno assistito ad un continuo apri e chiudi delle porte. Di fronte alla mancata partenza e all’ennesimo ritardo, molti hanno espresso il proprio disappunto.

Inoltre, dopo circa un quarto d’ora, i viaggiatori sono stati invitati a scendere. A quel punto il nuovo treno “Agatha” è stato portato via, mentre un avviso annunciava una momentanea sospensione della circolazione per via di guasti tecnici. Poco dopo, tuttavia, è giunto in stazione un altro treno che ha garantito la corsa ai presenti.