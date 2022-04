Metro Catania, in servizio il primo treno di ultima generazione [FOTO]

Metropolitana di Catania: da oggi cittadini e turisti potranno usufruire del primo dei nuovi treni di ultima generazione, il cui arrivo è stato annunciato già negli scorsi mesi. Di seguito alcune foto.

Già in funzione il primo dei dieci nuovi treni di ultima generazione che saranno in dotazione alla Metropolitana di Catania. Questo, prodotto dalla Titagarh Firema con design Pininfarina, è stato battezzato non a caso Agatha.

L’inaugurazione è avvenuta questa mattina.

Secondo quanto riportato da Mobilita Catania, il treno è lungo 40 metri e conta due casse intercomunicanti. Sebbene la capienza sia la stessa degli altri convogli (con 420 posti, di cui 64 a sedere), si tratta di un treno di ultima generazione e più leggero: la massa, di fatto, è inferiore del 10%.

Cittadini e turisti potranno godere di dispositivi di bordo di informazione audio e video, oltre che dell’illuminazione a LED e di postazioni in cui riporre i propri bagagli.