Catania, ha problemi con i condomini: costruisce scala privata abusiva

Per via di alcuni problemi con i condomini aveva deciso di creare un "accesso privato": è successo a Catania.

Proseguono i controlli da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Librino. Negli scorsi giorni, in particolare, un soggetto è stato indagato in stato di libertà per il reato di invasione di terreno pubblico.

Secondo le prime ricostruzioni, per via di alcuni problemi con i condomini legati all’utilizzo dell’ascensore, l’indagato ha realizzato illegalmente una scala in ferro che collega il balcone del suo appartamento (al primo piano) direttamente con la via pubblica.

Lo scopo era quello di ottenere un accesso “privato” che potesse permettergli di non avere mai a che fare con gli altri.

La costruzione non ha soltanto inevitabilmente modificati la facciata dell’edificio. Parte della strada pubblica è stata occupata mediante una base in cemento necessaria per incassare la scala. Questo ha causato problematiche alla circolazione stradale e limitato la possibilità di parcheggiare ai residenti.