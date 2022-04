Carmen Consoli, Etna e bellezze di Catania nel nuovo video della “cantantessa”

La maestosa Etna e un magico luogo di Catania nel nuovo video di Carmen Consoli, artista nata proprio nel capoluogo etneo.

Carmen Consoli sceglie luoghi a lei cari per un nuovo video, quello del brano Sta succedendo. Si tratta del terzo singolo estratto dall’album di inediti della “cantantessa” catanese, dal titolo Volevo fare la rockstar.

Il video, ideato insieme al regista catanese Adriano Spadaro (che si è occupato anche della direzione), è stato girato sull’Etna e all’interno dell’Aula Magna del Convitto Nazionale Cutelli di Catania. Un viaggio inedito tra cielo, lava ed arte.

L’artista ha vestito, per l’occasione, i panni di un’aviatrice e di una pioniera alla scoperta di nuove Terre.

Ma di cosa tratta il brano? Sta succedendo tratta di un amore in procinto di nascere ma può, più in generale, esser interpretata come la presa di coscienza che qualcosa di unico sta per giungere.

Di seguito il video, già disponibile sul sul canale Vevo di Carmen Consoli.