Stasera in Tv: in onda “Green Book” e “Un’avventura”

La redazione di LiveUnict propone una serie di film da guardare stasera in Tv in vista di una serata fredda e uggiosa. Di seguito i titoli più interessanti.

Green Book [Rai 1, ore 21:20]: 3 Oscar e 3 Golden Globe al road movie di Peter Farrelly con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. New York, 1962: Tony Lip, il buttafuori italo-americano del leggendario night club Copacabana, viene ingaggiato dal pianista jazz afroamericano Don Shirley che ha bisogno di un autista durante un tour programmato nel profondo degli Stati Uniti. Shirley sta per esibirsi in città dove i diritti civili non si sono ancora affermati e il razzismo continua ad essere una vergognosa piaga. Sarà un viaggio ricco di accadimenti e l’inizio di uno straordinario rapporto d’amicizia.

Un’avventura [Rai Movie, ore 21:10]: Michele Riondino e Laura Chiatti in una commedia romantica sulle note di Battisti e Mogol. Puglia, anni 70: la ribelle Francesca torna nel paese natio e Matteo vuole riconquistarla.

La casa sul lago del tempo [La 5, ore 21:20]: Sentendo che è arrivato il momento di cambiare la sua vita, la dr. Kate Forester lascia l’ambiente di provincia e trova lavoro in un grande ospedale di Chicago. L’unica cosa che le dispiace lasciare è la bella casa che aveva affittato, con ampie finestre affacciate su un lago. Prima di trasferirsi in città, Kate lascia nella cassetta della posta un biglietto per il prossimo inquilino.

Come farsi lasciare in 10 giorni [La 7d, ore 21:10]: Andie Anderson è una promettente giornalista che si vede assegnare un’inchiesta insolita: compilare un elenco di ciò che una donna fa involontariamente per allontanare un uomo. In 10 giorni è quindi costretta a fare innamorare qualcuno e poi a commettere tutti gli errori più classici per farsi lasciare. Come vittima sceglie Benjamin Barry, un avvenente pubblicitario che ha appena scommesso con gli amici di essere in grado di conquistare una donna, appunto, in 10 giorni.