Violenza nel Catanese, minaccia e picchia la moglie: 71enne ai domiciliari

Nuovo caso di violenza domestica nel Catanese. L'uomo è stato posto ai domiciliari dopo mesi di accuse e violenze nei confronti della moglie, sua compagna di vita da 42 anni.

Agli arresti domiciliari un 71 enne di Biancavilla, su cui ora ricadono le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Le indagini svolte e coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, si sono concentrate sui comportamenti dell’uomo nei confronti della moglie, una donna di 62 anni, con la quale trascorreva la propria vita da ben 42 anni. Questo si sarebbe mostrato più volto violento nei suoi confronti.

A detta della donna, il marito non avrebbe mostrato alcun comportamento violento fino all’inizio del 2021 quando l’uomo, in seguito ad una diagnosi di lieve demenza senile, avrebbe repentinamente il proprio comportamento radicalmente. Il 71enne avrebbe iniziato ad accusare la moglie di infedeltà coniugale, ingiuriandola pesantemente anche davanti ai figli. Un grave fatto risalirebbe, in particolare, al marzo dello scorso anno, quando l’uomo avrebbe impugnato un coltello e minacciato di uccidere con questo la 62enne. A fermarlo sarebbero stati i figli.

Le continue minacce sono state presto accompagnate da percosse, dallo scorso dicembre denunciate dalla moglie.

Il marito l’avrebbe infatti in un occasione aggredita fisicamente, tirandole per i capelli, provocandole un “trauma facciale con ematoma alla regione zigomatica sx ed alla radice del naso”, con una prognosi di una durata di 8 giorni rilasciata dai medici dell’ospedale “Maria SS. Addolorata” di Biancavilla.

Allo scorso 9 marzo, poi, risale un tentativo di strangolamento: in quell’occasione la donna è riuscita, grazie ad alcune urla, a richiamare l’attenzione dei vicini e a fuggire.

In seguito a questo episodio, la donna avrebbe trovato il coraggio di quanto subito. Di conseguenza per l’uomo sono scattati gli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella nella casa coniugale, dove ancora vive la donna.