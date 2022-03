UNICT – Dal 1° aprile tornano lezioni in presenza: per chi resterà la DaD

Dal 1° aprile cambiano le regole anche all'Università degli Studi di Catania: ecco quali categorie di studenti continueranno ad usufruire della DaD.

Il prossimo 31 marzo scadrà lo stato di emergenza: dal giorno seguente scatteranno nuove regole. Nuove disposizioni riguarderanno anche le attività didattiche presso l’Università degli Studi di Catania: queste sono contenute all’interno della circolare n. 85941 dello scorso 24 febbraio 2022, a firma del rettore Francesco Priolo e del direttore generale Giovanni La Via.

Una delle novità più rilevanti riguarda per certo le lezioni. Di fatto, se fino al 31 marzo 2022 le lezioni degli insegnamenti di tutti i corsi di studio si sono tenute in modalità mista (ovvero in presenza e contemporaneamente tramite piattaforma TEAMS), dall’1° aprile scatteranno dei cambiamenti. Di fatto, a partire dal primo giorno del nuovo mese, le lezioni avrann0 luogo in presenza. Ma non per tutti.

Deroghe verranno concesse ad alcuni studenti con specifiche esigenze. Potranno continuare ad usufruire del “supporto telematico per l’accesso alle lezioni, agli esami di profitto e alle lauree on line su piattaforma TEAMS con accesso riservato”:

studenti in condizione certificata di isolamento a causa di positività verso SARS-CoV-2; studenti nella condizione di fragilità certificata dall’ASP ai fini della normativa anti covid; studenti in condizioni di impedimento a raggiungere la sede universitaria in ragione della residenza in zone dalle quali non sono autorizzati spostamenti causa peggioramento situazione epidemiologica; studenti con disabilità certificata dal CINAP; studenti stranieri iscritti ai corsi internazionali e impossibilitati ad accedere al territorio italiano; studenti lavoratori.

Si esplicita, tuttavia, che per continuare a godere dei vantaggi della DaD è stato necessario presentare apposita richiesta e allegare specifica documentazione attestante il relativo status.