Meteo Sicilia, clima ancora instabile: in arrivo vento e pioggia

Meteo Sicilia: le previsioni segnalano una nuova perturbazione in arrivo in settimana. Ecco cosa succederà, nello specifico, oggi e nei prossimi giorni.

Meteo Sicilia: la primavera stenta ancora ad imporsi in tutta Italia. Gli esperti de IlMeteo.it riferiscono della presenza di una perturbazione che arriverà nei prossimi giorni in alcune zone dell’Italia, Sicilia compresa. L’alta pressione sarà quasi sostituita da precipitazioni e nuovi episodi temporaleschi. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: le previsioni per oggi e domani

Ancora per oggi, martedì 29 marzo, il tempo risulta parzialmente soleggiato con qualche velatura o nuvola di passaggio, ma senza precipitazioni. Complessivamente, la giornata dovrebbe risultare generalmente mite, con temperature massime che dovrebbero toccare anche i 20 gradi a Catania e Siracusa, mentre le minime arrivano a 5/6 gradi nelle zone di montagna.

Già da domani, mercoledì 30 marzo, il cielo riserverà piogge deboli e schiarite: queste, dal Trapanese, caratterizzeranno l’intera fascia occidentale dell’Isola. Le temperature dovrebbero rimanere, comunque, stabili. Si attendono in particolare venti notevoli che, da moderati a forti, colpiranno le zone centro-orientali con mari molto mossi.

Le previsioni per giovedì e venerdì

Giovedì 31 marz0, ultimo giorno del mese, diverse province dell’Isola dovrebbero esser interessate dall’attesa perturbazione, con piogge sparse e locali temporali nelle zone di montagna. Un tempo piuttosto instabile che porterà molti cittadini ad aprire il proprio ombrello per tutta la giornata.

Presenti ancora venti moderati in gran parte dell’Isola e temperature ancora stabili sui 20 gradi. Possibili nevicate sull’Etna, tra i Nebrodi e le Madonie fino a 1300-1500 metri.

Fenomeni temporaleschi caratterizzeranno l’Isola anche per la giornata di venerdì 1 aprile. Le zone interessate saranno principalmente Enna e Trapani con temporali e schiarite per tutta la giornata. Nelle restanti province il tempo risulterà ancora instabile, con possibili piogge tra Agrigento, Caltanissetta e Messina.

Nel fine settimana, il tempo dovrebbe però riservare un miglioramento. Non sono previste perturbazioni o piogge, ma solamente nubi sparse o cieli parzialmente nuvolosi. Ancora la presenza del vento potrebbe causare qualche disagio.