MAD 2022: come e dove inviare la domanda per insegnare

MAD 2022, cos'è? Dove inviarla e come presentarla? Ecco la guida con tutto quello che c'è da sapere per presentare la richiesta di insegnamento nelle scuole.

MAD 2022: acronimo di Messa A Disposizione, la MAD è una candidatura che gli aspiranti insegnanti possono presentare alle scuole per effettuare delle supplenze. Inviando una MAD, si dichiara di fatto alle scuole la propria disponibilità come docenti o personale ATA. Nel caso delle supplenze agli insegnanti si può mandare la messa a disposizione, per posti comuni e di sostegno. Non c’è una scadenza per presentare la richiesta.

Chi può presentare la MAD?

Per quanto concerne la Messa A Disposizione dei docenti, possono presentarla tutti gli aspiranti insegnanti. La domanda può essere presentata per una sola provincia a scelta: all’interno di questa non c’è una limitazione per il numero di scuole, si può fare istanza per tutte. Per presentare l’istanza è necessario possedere: una Laurea (magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento) o un Diploma che dia accesso a una classe di concorso (per lavorare come docente negli Istituti Tecnici Professionali). Anche chi è in possesso di una laurea triennale può presentare la MAD.

Invece, per quanto concerne la presentazione della Messa A Disposizione per il personale ATA, la domanda può essere presentata da parte di laureati e diplomati, non basta dunque la licenza media, sarà necessario fare riferimento ai titoli di studio richiesti.

Come inviare la domanda?

Per inviare la richiesta di Messa A Disposizione ci sono due soluzioni:

Inviarla gratuitamente : in questa circostanza è necessario lavorare in autonomia, seguendo una procedura spiegata dettagliatamente in seguito;

: in questa circostanza è necessario lavorare in autonomia, seguendo una procedura spiegata dettagliatamente in seguito; utilizzare un servizio di invio MAD a pagamento: in questo caso si deve pagare una società o un ente che offre un servizio di invio di Messa A Disposizione. La società a tuo nome si occuperà di compilare il modello, che sarà poi inviato a tutte le scuole che vengono scelte.

Come presentare la richiesta gratuitamente

Ecco gli step da seguire per procedere in autonomia presentando la propria candidatura spontanea con invio MAD gratis.

Verificare quali materie è possibile insegnare con il proprio titolo di studio e presso quali tipologie di scuole. Ogni titolo di studio è abilitante per certe classi di concorso. Le classi di concorso sono dei codici che identificano i requisiti accademici utili per poter accedere all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, sia di primo che di secondo grado.

Scegliere presso quali scuole si è interessati a prestare lavoro di supplenza. È possibile anche cercare gli indirizzi delle scuole tramite il portale Scuola in chiaro del MIUR.

Visitare il sito web di ogni scuola per verificare se è presente un form online per l’invio della MAD o se hanno un modello di istanza MAD.

Come inviare la Messa a Disposizione nelle scuole

Nel caso in cui la scuola non mette a disposizione un modulo da compilare perla MAD, si può presentare una istanza di autocertificazione in un formato libero, al patto che contenga tutti i dati necessari per la candidatura.

Inoltre, le domande possono essere inviate soltanto nelle scuole in cui è presente la sede del Dirigente scolastico: non la si può inviare dunque alle succursali o a sedi distaccate. Si può presentare domanda tramite:

form online presente sul sito web della scuola;

modello MAD spedito via e-mail o posta elettronica certificata (PEC);

modello MAD spedito tramite raccomandata A/R;

consegna a mano del modello MAD.

Come presentare la domanda a pagamento

Esistono tanti servizi online che si occupano dell’invio della Messa a Disposizione a pagamento, in alcuni casi affidarsi ad uno di questi servizi è molto utile, soprattutto se non si conosce bene il settore scolastico e se si ha poco tempo per inviarla in maniera autonoma.

Messa A Disposizione, come funziona?

Per questo anno scolastico numerose scuole saranno costrette a ricorrere alla MAD per trovare supplenti disponibili ad insegnare, nel caso di esaurimento di graduatorie di istituto. Le assunzioni dunque saranno temporanee, nel caso in cui pervengano più istanze i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati.