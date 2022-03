Stasera in Tv: in onda “Italia Vs Macedonia del Nord” e “Sherlock Holmes”

La redazione di LiveUnict propone una serie di film da guardare stasera in tv per gli amanti delle serata sul divano davanti ad un bel film. Ecco alcuni titoli.

Calcio, Qualificazioni Mondiali – Italia Vs Macedonia del Nord [Rai 1, ore 20:30]: Calcio Nazionale: Qualificazioni Coppa del Mondo 2022 Italia – Macedonia del Nord – SPORT – Roma. Playoff Qualificazione Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Tata Matilda e il grande botto [Italia 1, ore 21:20]: Emma Thompson torna nei panni di tata Matilda, stavolta ad occuparsi dei tre scatenati figli della signora Green (Maggie Gyllenhaal), che, con il marito al fronte, deve prendersi cura anche della disastrata fattoria di famiglia.

40 gradi all’ombra del lenzuolo [Cine 34, ore 21:00]: Una bella signora con un amante trovato per telefono. Una coppia che non sa cosa inventarsi per raggiungere l’eccitazione. Un’ereditiera che non sopporta la guardia del corpo che il padre le ha messo alle calcagna, ma che poi ha bisogno di lui per difendersi da un amante. Un giovanotto che corrompe una signora con i soldi che il marito di lei gli ha dato da portare in Svizzera. E, infine, una ragazza che trova l’uomo ideale proprio nel momento in cui sta per suicidarsi.

Sherlock Holmes [Canale 27, ore 21:10]: Rivisitazione del celebre personaggio di Sir Arthur Conan Doyle che vede Sherlock alle prese con un diabolico piano di un Lord, nonché assassino seriale, per conquistare il mondo. Naturalmente ad aiutarlo ci sarà il suo amico assistente Watson.