Concorso INPS, 3000 posti anche senza diploma: le info utili

Concorso INPS: si avvicinano a grandi passi le maxi assunzioni previste dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. Quali requisiti verranno richiesti agli addetti ai contact center? Cosa si sa sul bando?

Concorso INPS: una grande opportunità si avvicina per coloro i quali sono alla ricerca di un impiego presso l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. A breve, infatti, verrà rilasciato il tanto atteso bando per l’assunzione di 3000 figure specifiche, ovvero gli addetti ai contact center dell’Ente. Una novità importante è data proprio dai requisiti richiesti per inoltrare la propria candidatura: ma quali sono? E di cosa si occuperanno gli addetti ai contact center?

Concorso INPS: i compiti degli addetti ai contact center

Per sapere di cosa si occuperanno, una volta assunti, i candidati che andranno a inserirsi nell’organico INPS, occorre fare un passo indietro. A cosa è dovuto il maxi concorso? La motivazione è stata spiegata proprio dal presidente dell’Ente, Pasquale Tridico, nel momento in cui sono state annunciate le nuove assunzioni: l’internalizzazione dei servizi informativi e dei dispositivi erogati all’utenza, contribuendo così alla nascita dei contact center multicanale.

La mole di tale servizio è impressionante: secondo i dati raccolti lo scorso anno, i servizi contattabili dall’utenza INPS raccolgono almeno 5 milioni contatti automatici, e all’incirca 22 milioni di contatti umani. Per fare fronte a una tale mole di lavoro, sono state così programmate le maxi assunzioni di ben 3000 addetti ai contact center, da aggiungere alle oltre 3900 già programmate per altre occupazioni all’interno dell’Ente.

Una volta assunti, i compiti degli addetti ai contact center saranno principalmente tre:

assistenza clienti;

servizi di call center;

servizi informativi multimediali.

Concorso INPS: requisiti e bando

Come se non bastasse l’annuncio di un tale maxi concorso, si presenta assieme ad esso una grande opportunità: vi potrà partecipare, infatti, anche chi non possiede un diploma di scuola superiore. Secondo le ultime indiscrezioni, non si tratterà di un vero e proprio concorso da espletare con prove: piuttosto, la selezione pubblica sarà più “snella”, con una valutazione delle esperienze precedenti dei vari candidati.

Del bando, tuttavia, non vi sono tuttora notizie: ciò ch’è certo, ad oggi, è che il nuovo organico andrà assunto entro la fine dell’anno. Gli interessati potranno consultare il portale web dell’Ente, seguendo il percorso: Amministrazione trasparente > Avvisi, bandi e fatturazione > Concorsi. Una volta pubblicato il bando, sarà possibile conoscere i requisiti al completo, le modalità concorsuali e, infine, quelle riguardanti la presentazione della propria candidatura.