Università, è siciliano il migliore studente di Biomedical Engineering a Londra

Dopo il diploma in Sicilia, il giovane ha proseguito i suoi brillanti studi a Londra, diventando il migliore studente del suo corso.

Il suo nome è Riccardo Cavarra ed è il migliore studente del corso di Biomedical Engineering (M.D.) del King’s College di Londra per l’anno accademico 2020/2021.

Una carriera brillante

Riccardo Cavarra è nato nel 2001 e si è diplomato al Liceo Scientifico “Corbino” di Siracusa. Durante la sua brillante carriera scolastica ha avuto modo di vincere anche alcune gare matematiche individuali e a squadre.

La sua tenacia, intelligenza e capacità lo hanno, poi, portato a Londra dove ha proseguito con il suo successo diventando il migliore studente del suo corso di studi.

“Non sono un cervello in fuga”

In un’intervista a La Sicilia, Riccardo Cavarra dichiara di non sentirsi propriamente un “cervello in fuga” ma uno studente a cui è stata offerta una grande opportunità.

Il giovane ha, infatti, dichiarato: “Nel mio caso non credo proprio che si possa parlare di cervello in fuga, sono solo uno studente del secondo anno di ingegneria biomedica presso una buona università estera. Ritengo però che mi sia stata offerta una grande opportunità, della quale sono grato, considerato che i college britannici selezionano i loro studenti solo se li ritengono meritevoli di frequentare il corso richiesto e non soltanto perché sia stato superato un percorso di ammissione, molto articolato e con condizioni rigide da rispettare.”

“La mia casa è la Sicilia”

Riccardo Cavarra ricorda sempre le sue origini e racconta:”La mia casa è a Siracusa, dove ho la mia famiglia e i miei amici più cari; mi piace il nostro mare, la luce solare e il cibo che abbiamo in Sicilia, tutte cose che mi mancano tanto nei periodi di studio a Londra.“