Meteo Sicilia, a Catania torna il sole e aumentano temperature: le previsioni

Meteo Sicilia: un generale miglioramento è ormai dietro l'angolo. A Catania, in particolare, tornerà a splendere il sole e le temperature si alzeranno.

Meteo Sicilia: dopo giorni all’insegna del maltempo, da domani il caldo e il sole dovrebbero tornare protagonisti anche nell’Isola.

Cambiamenti in arrivo in Italia: perché?

Secondo quanto anticipato da Antonio Sanò, Direttore de IlMeteo.it, nelle Regioni meridionali la settimana si aprirà, sì, con piogge e nevicate ma saranno le ultime. Di fatto ben presto il clima verrà inevitabilmente modificato dal cosiddetto “blocco a Omega”.

Si fa riferimento ad un’area anticiclonica “bloccata” da due centri di bassa pressione che si trovano proprio ai suoi lati (uno in pieno oceano Atlantico e l’altro sull’Europa orientale) in grado di stazionare in un’ampia zona per molto tempo.

Secondo gli esperti, tale blocco anticiclonico impedirà alle perturbazioni atlantiche di colpire la Penisola. Già nelle prossime ore, dunque, in diverse Regioni le piogge e le nevicate dovrebbero cedere il passo al sole. Tra queste anche la Sicilia.

Meteo Sicilia: le previsioni per i prossimi giorni

Oggi, lunedì 21 marzo 2022, in Sicilia (come in Calabria) domineranno ancora delle piogge. Nell’Ennese è persino prevista “pioggia mista a neve e schiarite”. La giornata di domani, tuttavia, dovrebbe introdurre netti cambiamenti.

Per martedì 22 marzo, di fatto, al Sud è atteso cielo sereno o, al più, poco nuvoloso. In Sicilia, secondo le previsioni de IlMeteo.it, le nuvole dovrebbero coprire il cielo soltanto nelle seguenti province:

Agrigento: dove, tuttavia, la temperatura massima prevista è di 15 gradi;

Enna: qui la temperatura minima prevista è di -2 gradi mentre la massima di 7;

Caltanissetta.

Nel resto dell’Isola la giornata dovrebbe risultare soleggiata. Nel Catanese, dove per oggi sono previsti al massimo 11 gradi, si alzeranno le temperature: il termometro potrebbe raggiungere persino i 14 gradi.

E mercoledì 23 marzo 2022? Mentre al Nord si attende “ampio soleggiamento”, al Sud il cielo dovrebbe risultare generalmente nuvoloso. Cosa accadrà, nel dettaglio, in Sicilia? Nel Messinese sono previste nubi sparse, mentre a Caltanissetta, Ragusa e Ragusa il cielo dovrebbe essere poco nuvoloso.

Ancora sole a Catania e provincia, dove i gradi aumenteranno ulteriormente: attesi picchi di 17 gradi. La stessa temperatura massima è prevista nel Siracusano.